Круглосуточный рыцарь Мадрида. Обзор 6 тура Ла Лиги

В заключительном матче 6 тура «Барселона» пропустила от «Овьедо» (3:1) ударом с центральной трети поля. Этот гол стал 27-м в сезоне Ла Лиги, забитым из-за пределов штрафной площадки. То есть в среднем в текущем розыгрыше Примеры каждого тура мы видим по 4.5 мяча, забитых дальними ударами. Почти каждый второй матч – с вот такими скримерами. Для сравнения, в АПЛ таких только 13 суммарно или по 2.6 гола дальними ударами за тур. Разница почти в 2 раза... Безусловно, именно английский чемпионат может предложить самый высокий темп, дуэли лучших футболистов и т.д., но Ла Лига – это об изысканности. Об эффектных приемах мяча, удачном дриблинге на 2-3 оппонентов и, как видите, эффективных дальних ударах. В 2025 году смотреть Примеру из-за качества футбола – безвкусица. Совсем другое дело смотреть ее из-за ее изящества.

В данном тексте разбираемся, что мы увидели в туре Ла Лиги в мид-уик, кроме дальних ударов. Отмечаем лучших и критикуем «Атлетико», потому что уже традиция – нельзя нарушать.

Марселино > Вальверде

Ничего не имею против Эрнесто, но на старте сезона он выглядит крайне невыгодно в подобных сравнениях. «Атлетик» в третьем туре подряд не смог победить без Нико Уильямса, теперь – вообще никакую «Жирону» (1:1) на своем поле. А «Вильярреал» – как пока кажется, главный его конкурент за место в четверке – выиграл у «Севильи» в гостях (2:1). При том, что летом потерял и Барри, и Баену. По логике вещей должен был «бросить» забивать без своего основного форварда и креативного полузащитника вообще. Но продолжил – и уже оторвался от команды из Бильбао на 3 очка в турнирной таблице. И все это при том, что уступает конкуренту по зарплатной ведомости – следовательно, имеет более слабый состав. Вот вам и работа тренера. Эрнесто проделывает действительно хорошую, но труд Марселино – абсолютно впечатляющий.

Матч тура

Примечание: только для болельщиков «Хетафе» и «Алавеса». В 4 личных встречах до этого команды ни разу не обменялись голами и забили в сумме 5 мячей, а здесь – 1:1 и целых 2 гола за 90 минут. Такой скачок выше ожиданий! Да, до сих пор проблемы с ударами (17 на двоих). Да, с точностью передач – тоже (71% и 74%). Ок, 34 фола – тоже многовато для матча топ-лиги. Удар в контратаке из центрального круга (!) – тоже несколько сомнительно. Но какой прессинг! 7.6 на 4.6 по PPDA (передачи соперника до твоей попытки отбора, меньше – лучше) при том, что «Барселона» в прошлом сезоне титул с 6.48 выиграла. То есть чемпионский матч по показателю провели команды. Еще и голы только центральные полузащитники, а не нападающие, забивали, как это часто бывает в топ-поединках. Ну уровень! Именно ради таких матчей мы и смотрим футбол.

Главный перфекционист лиги

Мы все в начале сезона думали, что «Реал Сосьедад» не побеждает потому, что он на данный момент слабая команда. Но ошибались. На самом деле он не выигрывал исключительно потому, что хотел заслужить свою победу. Как тот отличник в школе, который не успокоится, пока не выполнит вообще все задания, в том числе дополнительные. У команды было 5.75 xPTS и только 2 очка до этого тура. А потом она вышла на поле и уничтожила «Мальорку». Ну, по игре (почти тройка xG, у соперника – в 4 раза меньше), а по счету – скромные 1:0. Вот вам и первая победа в сезоне. Кажется, «Сосьедад» может выигрывать только тогда, когда аннигилирует своих оппонентов. Есть предположение, что для победы с разгромным счетом он должен за 90 минут набрать больше xG, чем «Барселона» и «Реал» в туре вместе взятые. Шутки шутками, но это ненормально, когда победы даются так тяжело. Так даже в топ-10 можно не финишировать.

Круглосуточный рыцарь Мадрида

Это другие команды в Ла Лиге играют в футбол. «Атлетико» занят рыцарскими подвигами. Вчера спасал принцессу, сегодня вызвал кого-то на дуэль, а на завтра запланирована битва. Но чтобы на нее попасть, нужно сначала выиграть дуэль. А, может, даже две: кто знает, как сложится сегодняшний вечер? Ну серьезно: мадридцы вообще не проводят спокойных матчей. Каждый раз какие-то форс-мажоры и подвиги: удаления, поздние забитые и пропущенные и т.д. На этот раз команда отыгралась с 1:2 в последние 11 минут (3:2). Хет-трик оформил Альварес. Ярко? Да. Эффектно? Да. Памятно? Да. Эффективно ли? Нет, потому что это всего лишь одна победа в чемпионате. Даже просто для финиша в топ-4 нужно еще 17-18 таких. Было бы неплохо хотя бы иногда выигрывать уверенно и скучно, потому что шоковая терапия целый год работать не будет. Но это путь для простых смертных. У этого рыцаря свой. И выходных у него нет.

Лучший новичок сезона

А интересно я придумал, да? В пятерке матчей для обсуждения не упомяну поединки «Реала» и «Барселоны». О них все равно говорим и будем говорить каждую неделю, так что можно разочек и промолчать. Тем более, когда здесь настолько впечатляет «Эльче». В середине недели он приехал к «Осасуне», которая только из-за личных встреч с «Райо» не квалифицировалась в еврокубки по итогам прошлого сезона. Это сильный соперник. И «Эльче» его переиграл. Победы не одержал (1:1), однако нанес больше ударов, имел больше владения, исполнил больше угловых и заставил оппонента часто фолить. Сыграл как не очень мастеровитая, но топ-команда. И продолжил серию без поражений в Примере уже до 6 матчей. Пока не играл с «Барсой» и «Реалом», но уже насолил «Атлетико» и «Бетису». Нет лучшего новичка в топ-чемпионатах ни по результатам, ни по качеству футбола. Пока открытие сезона. Не только в Испании.

О других матчах

«Эспаньол» устроил перестрелку с «Валенсией» (2:2). Теперь у команды 11.61 xG в сезоне. При таком темпе в мае будет почти 74 ожидаемых гола. В прошлом году было только 39. Прогресс почти в 2 раза! Состав не стал намного сильнее, тренер – тот же, что и раньше. Живое доказательство того, что иногда одного сезона недостаточно, чтобы оценить возможности команды и ее наставника. «Реал» во второй раз в сезоне выиграл разгромно, во второй раз – у новичка лиги. На этот раз под раздачу попал «Леванте» (4:1). Команда пока выигрывает методично: максимум в 3 гола, обычно – только в 1-2. Самый стабильный клуб Испании прямо сейчас. Того же не скажешь о «Барселоне», которая то побеждает 6:0 боевую «Валенсию», то, как в этом туре, испытывает проблемы против «Овьедо» (3:1), новичка лиги. Хорошо, что от проблем лечит де Йонг. Принимайте нидерландца один раз в тур после перерыва, и страх потерять очки как рукой снимет.

Сборная тура

Будем двигаться не от вратаря к нападающим, как классически делают, когда выбирают команду тура, а несколько хаотично, чтобы сразу отмечать лучших. Из «Барселоны» и «Реала» намеренно возьму только по 1 футболисту: круто, что провели хорошие матчи, но против новичков лиги. Было бы нечестно игнорировать топ-перформансы игроков из меньших коллективов, которые имели более сильное сопротивление и меньшую поддержку партнеров. Из каталонцев возьму де Йонга, потому что он появился после перерыва – и перевернул игру. Выполнил аж 65 пасов. За тайм! «Барселона» взяла контроль над хаотичной игрой и превратила 0:1 в 3:1. На счету Френки, кстати, еще и победный ассист. Мбаппе – лучший футболист мира в данный момент, но в последнем матче «Реала» его немного затмил Вини: 7 ударов, 6 заработанных фолов, 3 ключевых паса, гол и голевой пас. Поэтому беру именно бразильца. Будет играть у нас «десятку», как и против «Леванте».

«Сосьедад» изо всех сил пытался запороть очередной матч и так и не одержать свою первую победу в сезоне – но Барренечеа не позволил. 3 удара, 3 паса под удары, результативный ассист и 77 касаний мяча! Чаще с круглым встречались только защитники команды. Креативный центр нашей сборной – но на левом фланге атаки. Далее давайте «закупаться» футболистами из матча «Хетафе» и «Алавеса» – самого интенсивного в туре. А чем больше интенсивность, тем больше оборонительных действий у футболистов. У центрального защитника Абкара из «Хетафе», например, аж 6 отборов и 8 выносов. Взяли. Из «Алавеса» возьмем центрального полузащитника Гевару, который сделал аж 4 выноса и 8 оборонительных действий в целом: попробуйте найти столь же вовлеченного в защиту хава! А, точно: еще забил гол, который спас команду от поражения. Заслужил.

Второй тур подряд чувствую необходимость использовать в сборной тура защитника «Валенсии», но теперь – Диакаби. Да, команда пропустила дважды, однако сам он сделал 4 отбора, 4 перехвата и – не поверите – 15 выносов. Если кто-то и виноват в том, что «летучие мыши» настолько «дырявые» в защите, то точно не он. Отмечаем перформанс, благодаря которому команда не уступила. Намеренно долго тянул, чтобы вы успели разволноваться: на острие у нас сыграет Альварес. Там хет-трик, да еще и победный, так что, пожалуй, других статистики и аргументов приводить не нужно. А слева в защите – соперник Альвареса Чаваррия. 8 отборов и перехватов, 4 выноса: а что еще нужно сделать в защите крайний защитник, чтобы команда победила? Забить? Он и забил ударом с 30 метров. И все равно только 2:3. Нам настолько полезный на обеих половинах поля футболист нужен.

Самые проблемные позиции нашей команды – справа. Будем брать кого-то с натяжкой та авансом. Например, Моуринью из «Вильярреала». Во-первых, очень футбольная фамилия. Во-вторых, действительно заслужил комплиментов: аж 12 оборонительных действий на выезде к «Севилье». Показательно, что партнер на другом фланге выполнил ассист – и все равно получил меньшую оценку за матч, чем Моуринью. Потому что топовый оборонительный перформанс последнего. Справа в атаке – Бенито из «Осасуны». Без голов. Без голевых пасов. Даже без ударов по воротам. Но с позиции вингера сделал 2 отбора, 2 перехвата, 2 выноса, заблокировал удар соперника. А еще 3 кросса выполнил, все – точные. У человека только 28 касаний мяча, но почти все – очень полезные. Кстати, пропустила команда уже после его замены. Нашей сборной, где уже много креативных футболистов в нападении, придаст баланса.

С вратарем трудно, ведь 17 из 18 задействованных в туре пропустили, никто не сделал достаточно сейвов, чтобы компенсировать эти неудачи. Пусть будет Ремиро из «Реал Сосьедада». Выполнил 3 сейва, ни одного хайлайтного – но 1 действительно качественный. А еще хорошо двигал мяч: выполнил аж 11 точных лонгболлов, сделал 5 пасов сразу в финальную треть поля. Ничего экстраординарного, но и без претензий. В этом туре такой характеристики достаточно. Тренер нашей команды – Маноло Гонсалес из «Эспаньола». А почему бы и нет? С составом, который должен бороться за выживание, сделал что-то такое, что тот 90 минут уничтожал «Валенсию»: 21:5 по ударам, 10:2 в створ, 14:0 (!) по пасам в радиус 17 метров от ворот соперника. В итоге только ничья 2:2, но спасительный ассист на 90+5 – от футболиста, которого тренер выпустил на замену. С нашим составом такой матч вообще бы выиграл.

Ремиро («Реал Сосьедад» – Чаваррия («Райо»), Абкар («Хетафе»), Диакаби («Валенсия»), Моуринью («Вильярреал») – Гевара («Алавес»), де Йонг («Барселона») – Барренечеа («Реал Сосьедад»), Винисиус («Реал Мадрид»), Бенито («Осасуна») – Альварес («Атлетико»)

Игрок тура – Хулиан Альварес («Атлетико»)

Факты тура:

– 6 ударов по воротам соперника в туре нанес Ферран Торрес. Не забил ни разу. Теперь он лидер по ударам в составе «Барселоны», а еще – лидер во всей лиге по попаданиям в каркас ворот (3). Больше него попыток забить в ЛЛ вообще совершил только Мбаппе;

– 0.58 xG понадобилось «Хетафе», чтобы забить гол и не проиграть «Алавесу» (1:1). Впервые за 6 туров команда сыграла вопреки показателю ожидаемых голов: уступила по нему, но не по счету. До этого 5 матчей подряд была лучше по xG и выигрывала матч или была хуже по метрике и проигрывала его;

– 3 гола забил в этом туре Альварес, и все – с разного расстояния. По 1 голу с вратарской, штрафной площадки и из-за ее пределов. Угрожал воротам соперника со всех точек поля;

– 1.6 xG набрал всего за 33 минуты на поле Симеоне, нападающий «Атлетико», в этом туре. Ближайший лучший показатель ожидаемых голов среди запасных в мид-уике – 0.57. Примечательно, что форвард «матрасников» так и не забил;

– 4 случай, когда «Эльче» пропускает первым и избегает поражения в текущем сезоне. Интересно, что каждый раз это именно ничья;

– 0.52 xGBuildup (вовлеченность в подготовку атак команды) за матч с «Атлетико» набрал вратарь «Райо» Баталья. Теперь он №2 по сезонному показателю в Ла Лиге (1.75). Лучше только Гарсия из «Барселоны» (1.87), неудачная игра ногами в туре которого, иронично, стоила «Барселоне» пропущенного.

Выступления украинцев

К сожалению, снова играл только Ванат. Владислав прекрасно открылся за спины на 8 минуте (сделал то, для чего его покупали), получил мяч и пробил – но мимо (не сделал то, для чего его покупали). Больше шансов отличиться в тяжелом для каталонцев матче не имел. Немного беспокоит малое количество ударов у нападающего – только 3 за 3 поединка. Однако это легко объяснить тяжелым расписанием: то «Атлетик», то матч в меньшинстве... Пока фиксируем: Влад запорол первый big chance «ценой» в 0.39 (или даже 0.5, зависит от источника) xG. Дальше должен относиться к своим возможностям более бережно. К счастью, таких шансов у него может быть много в течение следующих месяца-двух, потому что здесь только «Барселона» в расписании пугает. «Хетафе», «Алавес», «Овьедо» и «Валенсия» – нет. В ближайшие недели у Ваната точно будет больше ударов. Есть надежда, что и голов.

