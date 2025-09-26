Конфликт с тренером. Безус рассказал, почему ушел из Динамо

Роман Безус перешел в «Динамо» в 2013 году из «Ворсклы», подписав 5-летний контракт. Однако уже через два года он покинул клуб, перейдя в «Днепр». Безус не смог стать основным игроком ни у Блохина, ни у Реброва.

– Уже зимой 2015-го ты ушел из «Динамо». Почему?

– Потому что мне хотелось здесь и сейчас. Хотел играть, но терпения не хватало. Хотя при Реброве я неплохо начинал. Помню, «Ворскле» забил победный мяч. Однако, на мой взгляд, была какая-то несправедливость. Однажды я ответил ассистенту главного тренера и после этого я уже практически не играл. Поэтому не видел смысла оставаться в команде только ради тренировок.

– Ответил Раулю Рианчо?

– Да. Это было во время видеоанализа игры с «Металлистом». Потом отношение ко мне резко изменилось.

– А как Сергей Ребров на это отреагировал?

– Они на тот момент были одним целым.

– Учитывая то, как Рианчо вел себя на тренерской скамейке, в журналистских кругах ходили разговоры, что скорее испанец является главным тренером, а не Ребров.

– Они работали в тандеме, и стоит признать, очень неплохо. Возможно, потом Рауль захотел чего-то большего, поэтому и перестал работать с Ребровым.