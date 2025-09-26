Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига Европы
26 сентября 2025, 00:23 | Обновлено 26 сентября 2025, 00:33
Драконы в ударе. Порту начал текущий сезон с 7 побед подряд

Очередной жертвой «драконов» стал РБ «Зальцбург»

Драконы в ударе. Порту начал текущий сезон с 7 побед подряд
Getty Images/Global Images Ukraine

«Порту» начал сезон 2025/26 с 7 побед подряд. Очередной жертвой португальцев стал австрийский РБ «Зальцбург».

В матче первого тура Лиги Европы «Порту» победил на выезде со счетом 1:0, тем самым продлив свою победную серию до 7 матчей в новом сезоне.

Победная серия «Порту» в сезоне 2025/26 во всех турнирах (7)

  • РБ Зальцбург – Порту – 0:1
  • Риу Аве – Порту – 0:3
  • Порту – Насьонал – 1:0
  • Спортинг – Порту – 1:2
  • Порту – Каза Пия – 4:0
  • Жил Висенте – Порту – 0:2
  • Порту – Витория – 3:0

19-летний бразильский нападающий «Порту» Уильям Гомес забил в каждом из трех последних матчей за «драконов»: против «Каза Пия», «Спортинга» и РБ «Зальцбург».

Во втором туре Лиги Европы «Порту» примет дома сербскую «Црвену Звезду».

Лига Европы статистика Порту РБ Зальцбург Црвена Звезда
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
