Драконы в ударе. Порту начал текущий сезон с 7 побед подряд

«Порту» начал сезон 2025/26 с 7 побед подряд. Очередной жертвой португальцев стал австрийский РБ «Зальцбург».

В матче первого тура Лиги Европы «Порту» победил на выезде со счетом 1:0, тем самым продлив свою победную серию до 7 матчей в новом сезоне.

Победная серия «Порту» в сезоне 2025/26 во всех турнирах (7)

РБ Зальцбург – Порту – 0:1

Риу Аве – Порту – 0:3

Порту – Насьонал – 1:0

Спортинг – Порту – 1:2

Порту – Каза Пия – 4:0

Жил Висенте – Порту – 0:2

Порту – Витория – 3:0

19-летний бразильский нападающий «Порту» Уильям Гомес забил в каждом из трех последних матчей за «драконов»: против «Каза Пия», «Спортинга» и РБ «Зальцбург».

Во втором туре Лиги Европы «Порту» примет дома сербскую «Црвену Звезду».