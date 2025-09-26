Драконы в ударе. Порту начал текущий сезон с 7 побед подряд
Очередной жертвой «драконов» стал РБ «Зальцбург»
«Порту» начал сезон 2025/26 с 7 побед подряд. Очередной жертвой португальцев стал австрийский РБ «Зальцбург».
В матче первого тура Лиги Европы «Порту» победил на выезде со счетом 1:0, тем самым продлив свою победную серию до 7 матчей в новом сезоне.
Победная серия «Порту» в сезоне 2025/26 во всех турнирах (7)
- РБ Зальцбург – Порту – 0:1
- Риу Аве – Порту – 0:3
- Порту – Насьонал – 1:0
- Спортинг – Порту – 1:2
- Порту – Каза Пия – 4:0
- Жил Висенте – Порту – 0:2
- Порту – Витория – 3:0
19-летний бразильский нападающий «Порту» Уильям Гомес забил в каждом из трех последних матчей за «драконов»: против «Каза Пия», «Спортинга» и РБ «Зальцбург».
Во втором туре Лиги Европы «Порту» примет дома сербскую «Црвену Звезду».
