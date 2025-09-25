Карпаты Львов

В субботу, 27 сентября, состоится матч седьмого тура Украинской Премьер-лиги между львовскими «Карпатами» и «Динамо».

Команды сыграют на стадионе «Украина» в городе Львов. Встреча начнется в 18:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформах MEGOGO, Setanta, Киевстар ТВ.

Карпаты – Динамо. Смотреть онлайн. LIVE трансляция