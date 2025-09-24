Экс-капитан МЮ: «Он не сыграл бы за наш клуб, если бы…»
Гарри Магуайр поддержал своего одноклубника Люка Шоу
Центральный защитник Манчестер Юнайтед Гарри Магуайр поддержал своего одноклубника Люка Шоу после критики в его адрес.
«Он не сыграл бы за наш клуб 250–300 матчей, если бы не был хорошим футболистом. Люк – отличный игрок, и каждый раз, когда приходит новый тренер, ему, как ветерану «МЮ», задают множество вопросов. Так бывает в этом клубе.
И каждый тренер ставит Люка в состав, и на это есть причина – он отличный футболист, всегда был таким и всегда будет», – лаконично сказал Магуайр.
В нынешнем сезоне Манчестер Юнайтед занимает 11 строчку турнирной таблицы АПЛ, имея в своем активе 7 турнирных баллов после 5 сыгранных матчей.
