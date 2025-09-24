Экс-капитан МЮ: «Он не сыграл бы за наш клуб, если бы…»

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Англия
24 сентября 2025, 14:42 |
Гарри Магуайр поддержал своего одноклубника Люка Шоу

Getty Images/Global Images Ukraine. Гарри Магуайр

Центральный защитник Манчестер Юнайтед Гарри Магуайр поддержал своего одноклубника Люка Шоу после критики в его адрес.

«Он не сыграл бы за наш клуб 250–300 матчей, если бы не был хорошим футболистом. Люк – отличный игрок, и каждый раз, когда приходит новый тренер, ему, как ветерану «МЮ», задают множество вопросов. Так бывает в этом клубе.

И каждый тренер ставит Люка в состав, и на это есть причина – он отличный футболист, всегда был таким и всегда будет», – лаконично сказал Магуайр.

В нынешнем сезоне Манчестер Юнайтед занимает 11 строчку турнирной таблицы АПЛ, имея в своем активе 7 турнирных баллов после 5 сыгранных матчей.

Гарри Магуайр Люк Шоу Английская Премьер-лига Манчестер Юнайтед
Олег Вахоцкий Источник: ФК Манчестер Юнайтед
