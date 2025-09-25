Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Барселона нашла замену травмированному Гави. Он играл в финале Евро
Испания
25 сентября 2025, 23:47 |
Барселона нашла замену травмированному Гави. Он играл в финале Евро

Кобби Мейну может покинуть «Манчестер Юнайтед»

25 сентября 2025, 23:47 |
Барселона нашла замену травмированному Гави. Он играл в финале Евро
Getty Images/Global Images Ukraine. Кобби Майну

Каталонская «Барселона» интересуется английским полузащитником «Манчестер Юнайтед» Кобби Мейну, сообщает испанское издание Fichajes.net.

По информации источника, руководство сине-гранатовых видит в 20-летнем футболисте замену испанскому хавбеку Гави, который недавно перенес операцию на мениске и выбыл на длительный срок.

В сезоне 2025/26 Кобби Майну провел 4 матча на клубном уровне, отличившись 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость финалиста чемпионата Европы 2024 в 50 миллионов евро.

Дмитрий Вус Источник: Fichajes.net
