Барселона нашла замену травмированному Гави. Он играл в финале Евро
Кобби Мейну может покинуть «Манчестер Юнайтед»
Каталонская «Барселона» интересуется английским полузащитником «Манчестер Юнайтед» Кобби Мейну, сообщает испанское издание Fichajes.net.
По информации источника, руководство сине-гранатовых видит в 20-летнем футболисте замену испанскому хавбеку Гави, который недавно перенес операцию на мениске и выбыл на длительный срок.
В сезоне 2025/26 Кобби Майну провел 4 матча на клубном уровне, отличившись 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость финалиста чемпионата Европы 2024 в 50 миллионов евро.
