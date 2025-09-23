Ризнык отметил «сухой» юбилей
Голкипер горняков 50-й раз отыграл на «ноль» в УПЛ
В поединке с «Зарей» (1:0) 26-летний голкипер горняков Дмитрий Ризнык 50-й раз отстоял свои ворота в неприкосновенности в чемпионатах Украины. 28 сухих матчей он провел за «Шахтер» и 22 – за «Ворсклу». Не забивали Ризныку игроки 23-х клубов элитного дивизиона. Чаще других футболисты «Александрии» – 5 раз, «Ингульца», «Колоса» – по 4, «Вереса», «Металлиста 1925», «Миная», «Оболони» и «Олимпика» – по 3.
Свой первый «сухой» матч в УПЛ Дмитрий провел 30 ноября 2019 года в домашнем поединке «Ворсклы» с «Колосом» (1:0), достигнув таким образом рубежа «50» за 5 лет 296 дней.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Юбилейные сухие матчи Дмитрия Ризныка в УПЛ
|
СМ
|
Дата
|
Клуб
|
Соперник
|
Счет
|
1-й
|
30.11.2019
|
Ворскла
|
Колос
|
1:0 (д)
|
10-й
|
06.03.2021
|
Ворскла
|
Мариуполь
|
1:0 (г)
|
20-й
|
01.10.2022
|
Ворскла
|
Ингулец
|
1:0 (г)
|
30-й
|
12.03.2024
|
Шахтер
|
Львов
|
2:0 (д)
|
40-й
|
23.11.2024
|
Шахтер
|
Ингулец
|
6:0 (д)
|
50-й
|
22.09.2025
|
Шахтер
|
Заря
|
1:0 (д)
