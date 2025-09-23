Ризнык отметил «сухой» юбилей

В поединке с «Зарей» (1:0) 26-летний голкипер горняков Дмитрий Ризнык 50-й раз отстоял свои ворота в неприкосновенности в чемпионатах Украины. 28 сухих матчей он провел за «Шахтер» и 22 – за «Ворсклу». Не забивали Ризныку игроки 23-х клубов элитного дивизиона. Чаще других футболисты «Александрии» – 5 раз, «Ингульца», «Колоса» – по 4, «Вереса», «Металлиста 1925», «Миная», «Оболони» и «Олимпика» – по 3.

Свой первый «сухой» матч в УПЛ Дмитрий провел 30 ноября 2019 года в домашнем поединке «Ворсклы» с «Колосом» (1:0), достигнув таким образом рубежа «50» за 5 лет 296 дней.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Юбилейные сухие матчи Дмитрия Ризныка в УПЛ