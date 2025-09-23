Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
23 сентября 2025, 15:05
Ризнык отметил «сухой» юбилей

Голкипер горняков 50-й раз отыграл на «ноль» в УПЛ

Ризнык отметил «сухой» юбилей
ФК Шахтер. Дмитрий Ризнык

В поединке с «Зарей» (1:0) 26-летний голкипер горняков Дмитрий Ризнык 50-й раз отстоял свои ворота в неприкосновенности в чемпионатах Украины. 28 сухих матчей он провел за «Шахтер» и 22 – за «Ворсклу». Не забивали Ризныку игроки 23-х клубов элитного дивизиона. Чаще других футболисты «Александрии» – 5 раз, «Ингульца», «Колоса» – по 4, «Вереса», «Металлиста 1925», «Миная», «Оболони» и «Олимпика» – по 3.

Свой первый «сухой» матч в УПЛ Дмитрий провел 30 ноября 2019 года в домашнем поединке «Ворсклы» с «Колосом» (1:0), достигнув таким образом рубежа «50» за 5 лет 296 дней.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Юбилейные сухие матчи Дмитрия Ризныка в УПЛ

СМ

Дата

Клуб

Соперник

Счет

1-й

30.11.2019

Ворскла

Колос

1:0 (д)

10-й

06.03.2021

Ворскла

Мариуполь

1:0 (г)

20-й

01.10.2022

Ворскла

Ингулец

1:0 (г)

30-й

12.03.2024

Шахтер

Львов

2:0 (д)

40-й

23.11.2024

Шахтер

Ингулец

6:0 (д)

50-й

22.09.2025

Шахтер

Заря

1:0 (д)

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Сергей Цыба
