Лидер Динамо – о матче с Александрией: «Пусть это останется в раздевалке»

Полузащитник киевского Динамо Александр Пихаленок поделился эмоциями после матча своей команды против Александрии, где «бело-синие» снова потеряли зачетные пункты (2:2)

– Забитый вами пенальти сделал счет 2:1. Это придало уверенности? Команда в тот момент выглядела ярче.

– Да, добавило. Когда счет стал 2:1, мы должны дожимать и доводить игру до большего счета. Может быть, даже разгромного. Но упустили момент, потеряли концентрацию. Досадная ошибка произошла на последних минутах, и мы пропустили. Во второй раз в чемпионате теряем баллы и победу.

– А корректировал ли Шовковский наставления после перерыва?

– Изменения были минимальны. Но пусть это останется в раздевалке.

– Создается впечатление, что команда выглядит стабильной, но проблемы с реализацией становятся главным препятствием?

– Да, реализация и концентрация. Именно поэтому мы и теряем свои победы.

– Как объяснить такие провалы в концентрации? Обычно это связано с психологией и усталостью у команд, играющих на несколько фронтов.

– Есть такое. Мы выступаем и в УПЛ, и в Кубке, а вскоре снова будут еврокубки. Уже потеряли четыре очка. Лучше разобраться с этой проблемой и будем анализировать этот матч в частности

В нынешнем сезоне Динамо уже не в первый раз теряет очки в конце матча. В прошлом туре киевляне потеряли очки у дерби против Оболони, пропустив на 90+1 минуте. После шести туров подопечные Шовковского имеют в своем активе 14 зачетных пунктов, разделяя первую строчку УПЛ с донецким Шахтером и ковалевским Колосом.