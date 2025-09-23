Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Лидер Динамо – о матче с Александрией: «Пусть это останется в раздевалке»
Украина. Премьер лига
23 сентября 2025, 15:16 |
974
1

Лидер Динамо – о матче с Александрией: «Пусть это останется в раздевалке»

Александр Пихаленок поделился эмоциями после матча своей команды против «Александрии»

23 сентября 2025, 15:16 |
974
1
Лидер Динамо – о матче с Александрией: «Пусть это останется в раздевалке»
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Пихаленок

Полузащитник киевского Динамо Александр Пихаленок поделился эмоциями после матча своей команды против Александрии, где «бело-синие» снова потеряли зачетные пункты (2:2)

– Забитый вами пенальти сделал счет 2:1. Это придало уверенности? Команда в тот момент выглядела ярче.

– Да, добавило. Когда счет стал 2:1, мы должны дожимать и доводить игру до большего счета. Может быть, даже разгромного. Но упустили момент, потеряли концентрацию. Досадная ошибка произошла на последних минутах, и мы пропустили. Во второй раз в чемпионате теряем баллы и победу.

– А корректировал ли Шовковский наставления после перерыва?

– Изменения были минимальны. Но пусть это останется в раздевалке.

– Создается впечатление, что команда выглядит стабильной, но проблемы с реализацией становятся главным препятствием?

– Да, реализация и концентрация. Именно поэтому мы и теряем свои победы.

– Как объяснить такие провалы в концентрации? Обычно это связано с психологией и усталостью у команд, играющих на несколько фронтов.

– Есть такое. Мы выступаем и в УПЛ, и в Кубке, а вскоре снова будут еврокубки. Уже потеряли четыре очка. Лучше разобраться с этой проблемой и будем анализировать этот матч в частности

В нынешнем сезоне Динамо уже не в первый раз теряет очки в конце матча. В прошлом туре киевляне потеряли очки у дерби против Оболони, пропустив на 90+1 минуте. После шести туров подопечные Шовковского имеют в своем активе 14 зачетных пунктов, разделяя первую строчку УПЛ с донецким Шахтером и ковалевским Колосом.

По теме:
Цифры и факты. Важнейшие события 6-го тура УПЛ
ОФИЦИАЛЬНО. Верес продлил контракт с ключевым защитником
Лука Мейреллиш стал самым молодым бразильцем в УПЛ после Невертона
Александр Пихаленок Динамо Киев Александр Шовковский Александрия Украинская Премьер-лига Александрия - Динамо
Олег Вахоцкий Источник: Футбол 24
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ТАНДРЕВОЛД: «Русские спортсмены прекрасны. Они – жертвы политики»
Биатлон | 23 сентября 2025, 12:14 6
ТАНДРЕВОЛД: «Русские спортсмены прекрасны. Они – жертвы политики»
ТАНДРЕВОЛД: «Русские спортсмены прекрасны. Они – жертвы политики»

Странное заявление норвежки на фоне отстранения российских биатлонистов от Олимпиады

Большое шоу в Париже! Назван обладатель Золотого мяча 2025
Футбол | 22 сентября 2025, 23:49 26
Большое шоу в Париже! Назван обладатель Золотого мяча 2025
Большое шоу в Париже! Назван обладатель Золотого мяча 2025

Усман Дембеле из ПСЖ получил приз лучшему футболисту года

Церемония вручения Золотого мяча 2025. Дембеле – лучший футболист мира!
Футбол | 22.09.2025, 23:59
Церемония вручения Золотого мяча 2025. Дембеле – лучший футболист мира!
Церемония вручения Золотого мяча 2025. Дембеле – лучший футболист мира!
На церемонии вручения Золотого мяча названа лучшая команда 2025 года
Футбол | 22.09.2025, 23:13
На церемонии вручения Золотого мяча названа лучшая команда 2025 года
На церемонии вручения Золотого мяча названа лучшая команда 2025 года
Леванте – Реал Мадрид. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Футбол | 23.09.2025, 14:43
Леванте – Реал Мадрид. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Леванте – Реал Мадрид. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
potemkin78
мы ап.атсрались. а если серьёзно то играеш играеш а потом бац и Михавко
Ответить
-1
Популярные новости
Бельгия разгромила чемпионов Евролиги на пути к четвертьфиналу ЧМ
Бельгия разгромила чемпионов Евролиги на пути к четвертьфиналу ЧМ
21.09.2025, 17:20
Волейбол
Йожеф САБО: «Эти двое игроков Динамо как будто заканчивают с футболом»
Йожеф САБО: «Эти двое игроков Динамо как будто заканчивают с футболом»
22.09.2025, 08:17 6
Футбол
ФРОЧ: «Кличко полтора года просидел на диване и все равно его уложил»
ФРОЧ: «Кличко полтора года просидел на диване и все равно его уложил»
22.09.2025, 04:45
Бокс
Арда ТУРАН: «У него перелом ноги. Его ждет операция»
Арда ТУРАН: «У него перелом ноги. Его ждет операция»
23.09.2025, 07:08 14
Футбол
Источник: Динамо может так и не сыграть в Лиге конференций. Что случилось?
Источник: Динамо может так и не сыграть в Лиге конференций. Что случилось?
23.09.2025, 08:25 24
Футбол
Куртуа требует перемен. Тибо считает, что этот игрок вредит Реалу
Куртуа требует перемен. Тибо считает, что этот игрок вредит Реалу
23.09.2025, 07:35 5
Футбол
Революция в футболе. ФИФА решила изменить правила при пробитии пенальти
Революция в футболе. ФИФА решила изменить правила при пробитии пенальти
22.09.2025, 14:57 11
Футбол
Баранка в финале WTA 125. Олейникова завоевала крупнейший трофей в карьере!
Баранка в финале WTA 125. Олейникова завоевала крупнейший трофей в карьере!
21.09.2025, 18:18 29
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем