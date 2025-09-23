Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
23 сентября 2025, 14:08 | Обновлено 23 сентября 2025, 14:14
Изаки побил рекорд Кевина Келси

18-летний бразилец стал самым молодым бомбардиром-легионером «Шахтера» в УПЛ

Изаки побил рекорд Кевина Келси
ФК Шахтер. Изаки

Бразильский полузащитник Изаки стал самым молодым бомбардиром-легионером «Шахтера» в чемпионатах Украины. Голевой счет в УПЛ в матче с «Зарей» (1:0) он открыл в 18 лет 210 дней. Прежний рекорд, принадлежавший венесуэльцу Кевину Келси, Изаки превзошел на 18 дней.

Среди легионеров из дальнего зарубежья в более юном возрасте отличились в украинских чемпионатах только француз Серин Диоп, нигериец Эммануэль Окодува и ганец Наджиб Якубу.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые молодые бомбардиры из дальнего зарубежья в чемпионатах Украины

Возраст

Игрок

Страна

Клуб

Первый гол

Соперник

Счет

18 лет 30 дней

Серин ДИОП

Франция

Сталь А

29.10.2006

Черноморец (д)

2:1

18 лет 143 дня

Эммануэль ОКОДУВА

Нигерия

Ворскла

13.04.2002

Кривбасс (д)

2:2

18 лет 187 дней

Наджиб ЯКУБУ

Гана

Ворскла

04.11.2018

Львов (д)

2:0

18 лет 210 дней

ИЗАКИ

Бразилия

Шахтер

22.09.2025

Заря (д)

1:0

18 лет 219 дней

Майкл БАБАТУНДЕ

Нигерия

Кривбасс

31.07.2011

Черноморец (д)

1:0

18 лет 228 дней

Кевин КЕЛСИ

Венесуэла

Шахтер

12.03.2023

Кривбасс (г)

3:0

18 лет 233 дня

Чиприан МАРИКА

Румыния

Шахтер

22.05.2004

Карпаты (д)

5:0

18 лет 252 дня

Деннис БОНАВЕНТУРЕ

Нигерия

Заря

24.07.2016

Олимпик (д)

3:0

18 лет 261 день

ДАНИЛУ ДОС САНТОС

Бразилия

Волынь

03.10.2014

Ворскла (д)

2:2

18 лет 273 дня

Ахмед ЯНУЗИ

Албания

Ворскла

07.04.2007

Шахтер (г)

1:3

Изаки Силва Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига
