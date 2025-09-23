Изаки побил рекорд Кевина Келси

Бразильский полузащитник Изаки стал самым молодым бомбардиром-легионером «Шахтера» в чемпионатах Украины. Голевой счет в УПЛ в матче с «Зарей» (1:0) он открыл в 18 лет 210 дней. Прежний рекорд, принадлежавший венесуэльцу Кевину Келси, Изаки превзошел на 18 дней.

Среди легионеров из дальнего зарубежья в более юном возрасте отличились в украинских чемпионатах только француз Серин Диоп, нигериец Эммануэль Окодува и ганец Наджиб Якубу.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые молодые бомбардиры из дальнего зарубежья в чемпионатах Украины