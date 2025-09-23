Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Кирилл НЕСТЕРЕНКО: «Я не хочу говорить о каком-то кризисе»
Украина. Премьер лига
23 сентября 2025, 05:12
Украинский специалист прокомментировал ничью с киевским «Динамо»

ФК Александрия. Кирилл Нестеренко

Главный тренер «Александрии» Кирилл Нестеренко прокомментировал матч шестого тура Украинской Премьер-лиги, в котором его подопечные сыграли вничью со счетом 2:2 с киевским «Динамо»:

– Сегодня нам удалось взять одно очко, и для нас это очень важный результат. Учитывая, что мы строим новую команду, для ребят очень важно даже сыграть вничью, тем более с «Динамо». Это даст команде вдохновение для дальнейшей работы.

– «Александрия» взяла четыре очка в двух матчах. Можно говорить, что команда выходит из кризиса?

– Я не хочу говорить о каком-то кризисе – у нас идет строительство новой команды. После прошлого сезона «Александрию» покинули 12 игроков. Вы же понимаете, что это очень большое число. Поэтому готовимся от матча к матчу, настраиваем ребят, строим игровую стилистику, которая будет вдохновлять наших болельщиков.

– Сегодня у «Александрии» почти не было моментов, но она сумела забить два гола. Как это прокомментируете?

– Это эффективность. Которой у нас не было во многих предыдущих матчах. Взять те же еврокубковые поединки: у нас в них было много моментов, но не было их реализации. А в таких матчах, или в таком, как сегодняшний, может быть всего 1−2 момента, и поэтому нужно делать все возможное, чтобы их реализовывать. Сегодня это у нас было.

– Рассчитывали ли вы на дополнительную мотивацию бывших игроков «Динамо», которые сегодня играли в составе вашей команды?

– В этом плане у игроков, конечно, всегда есть немного сентиментальности. Они всегда в матчах против своих бывших команд стремятся показать себя, проявить, доказать, что они достойны того, чтобы на них обратили внимание.

– Быстрый гол на первых же секундах игры – это импровизация?

– Это не импровизация, а наигранная нами комбинация. В прошлом матче что-то похожее у нас тоже получилось, но не удалось реализовать. А сегодня, благодаря классному удару Булецы, удалось. Мы готовили эту комбинацию.

Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Кирилл Нестеренко Динамо Киев Динамо - Александрия Александрия пресс-конференция
Даниил Кирияка Источник: Динамо Киев от Шурика
