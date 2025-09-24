Шовковский дал обещание после неудачного матча Динамо с Александрией
Команда будет работать, чтобы исправить результат
Главный тренер «Динамо» Александр Шовковский сообщил, что киевляне сделали выводы после неудачного матча с «Александрией» (2:2).
«Безусловно, этот результат для нас неприятен. Безусловно, вся ответственность лежит на мне, потому что выходить так в начале игры и так же заканчивать матч нельзя. Мы будем индивидуально работать с игроками, объяснять, что они никогда не смогут подняться до уровня своих ожиданий. Они будут реализовывать все то, что они наработали.
Ребята понимают проблему, которая существует на сегодняшний день. Будем работать и пытаться ее решить», – сказал Шовковский.
