Шовковский дал обещание после неудачного матча Динамо с Александрией

Главный тренер «Динамо» Александр Шовковский сообщил, что киевляне сделали выводы после неудачного матча с «Александрией» (2:2).

«Безусловно, этот результат для нас неприятен. Безусловно, вся ответственность лежит на мне, потому что выходить так в начале игры и так же заканчивать матч нельзя. Мы будем индивидуально работать с игроками, объяснять, что они никогда не смогут подняться до уровня своих ожиданий. Они будут реализовывать все то, что они наработали.

Ребята понимают проблему, которая существует на сегодняшний день. Будем работать и пытаться ее решить», – сказал Шовковский.