Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Шовковский дал обещание после неудачного матча Динамо с Александрией
Украина. Премьер лига
24 сентября 2025, 05:37 |
299
0

Шовковский дал обещание после неудачного матча Динамо с Александрией

Команда будет работать, чтобы исправить результат

24 сентября 2025, 05:37 |
299
0
Шовковский дал обещание после неудачного матча Динамо с Александрией
ФК Динамо. Александр Шовковский

Главный тренер «Динамо» Александр Шовковский сообщил, что киевляне сделали выводы после неудачного матча с «Александрией» (2:2).

«Безусловно, этот результат для нас неприятен. Безусловно, вся ответственность лежит на мне, потому что выходить так в начале игры и так же заканчивать матч нельзя. Мы будем индивидуально работать с игроками, объяснять, что они никогда не смогут подняться до уровня своих ожиданий. Они будут реализовывать все то, что они наработали.

Ребята понимают проблему, которая существует на сегодняшний день. Будем работать и пытаться ее решить», – сказал Шовковский.

По теме:
Роман ГРИГОРЧУК: «Он просто не понимает, что такое футбол»
Дерби украинских клубов. NAVI и Динамо провели шоу-матч по CS2
Григорчук назвал команду, которая не вылетит из УПЛ: «Молодые игроки...»
Динамо Киев Александр Шовковский чемпионат Украины по футболу Александрия Украинская Премьер-лига Динамо - Александрия
Дмитрий Олейник Источник: ФК Динамо Киев
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Это был фейк, который нанес ущерб». В Англии извинились перед Мудриком
Футбол | 24 сентября 2025, 00:02 3
«Это был фейк, который нанес ущерб». В Англии извинились перед Мудриком
«Это был фейк, который нанес ущерб». В Англии извинились перед Мудриком

Сайт GOAL извинился перед украинцем за новость о том, что он готовится к Олимпиаде-2028

Франк Рибери назвал главное ограбление в истории Золотого мяча
Футбол | 24 сентября 2025, 03:42 0
Франк Рибери назвал главное ограбление в истории Золотого мяча
Франк Рибери назвал главное ограбление в истории Золотого мяча

Француз считает, что заслужил награду в 2013 году

Дембеле обратился к Месси и Барселоне после завоевания Золотого мяча
Футбол | 23.09.2025, 09:41
Дембеле обратился к Месси и Барселоне после завоевания Золотого мяча
Дембеле обратился к Месси и Барселоне после завоевания Золотого мяча
Шевченко принял важное решение о будущем Реброва в сборной Украины
Футбол | 23.09.2025, 09:15
Шевченко принял важное решение о будущем Реброва в сборной Украины
Шевченко принял важное решение о будущем Реброва в сборной Украины
ОФИЦИАЛЬНО. Форест принял важное и неожиданное решение по Зинченко
Футбол | 23.09.2025, 15:38
ОФИЦИАЛЬНО. Форест принял важное и неожиданное решение по Зинченко
ОФИЦИАЛЬНО. Форест принял важное и неожиданное решение по Зинченко
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Источник: Шевченко нашел замену Реброву в сборной Украины
Источник: Шевченко нашел замену Реброву в сборной Украины
23.09.2025, 20:35 69
Футбол
Революция в футболе. ФИФА решила изменить правила при пробитии пенальти
Революция в футболе. ФИФА решила изменить правила при пробитии пенальти
22.09.2025, 14:57 14
Футбол
Куртуа требует перемен. Тибо считает, что этот игрок вредит Реалу
Куртуа требует перемен. Тибо считает, что этот игрок вредит Реалу
23.09.2025, 07:35 5
Футбол
Леннокс ЛЬЮИС: «Бой Усика с ним был бы одним из лучших в истории бокса»
Леннокс ЛЬЮИС: «Бой Усика с ним был бы одним из лучших в истории бокса»
22.09.2025, 05:33
Бокс
Теренс Кроуфорд потерял титул чемпиона мира. Известна причина
Теренс Кроуфорд потерял титул чемпиона мира. Известна причина
22.09.2025, 01:56
Бокс
Большое шоу в Париже! Назван обладатель Золотого мяча 2025
Большое шоу в Париже! Назван обладатель Золотого мяча 2025
22.09.2025, 23:49 32
Футбол
Пеп ГВАРДИОЛА: «Для меня он точно лучше Лемпарда и Джеррарда»
Пеп ГВАРДИОЛА: «Для меня он точно лучше Лемпарда и Джеррарда»
22.09.2025, 03:11 1
Футбол
Александр АЛИЕВ: «В Украине он просто умер. Я не знаю, что произошло»
Александр АЛИЕВ: «В Украине он просто умер. Я не знаю, что произошло»
22.09.2025, 08:44 18
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем