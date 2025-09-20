Юбилейный матч, юбилейный гол. Бруну Фернандеш забил гол в ворота Челси

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Англия
20 сентября 2025, 23:17 |
90
0

Для португальца матч против лондонцев стал знаковым

Getty Images/Global Images Ukraine. Бруну Фернандеш

В матче пятого тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» дома победил «Челси» со счетом 2:1.

Этот матч стал знаковым для Бруну Фернандеша, который сыграл юбилейный 200-й матч в АПЛ.

В этом поединке португалец отличился забитым мячом, при этом он также стал юбилейным: 100-м за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах.

Бруну Фернандеш в АПЛ

  • 200 матчей
  • 64 гола
  • 51 ассист

Бруну Фернандеш за Манчестер Юнайтед во всех турнирах

  • 295 матчей
  • 100 голов
  • 86 ассистов

100 голов Бруну Фернандеша за Манчестер Юнайтед

  • 64 – АПЛ
  • 16 – Лига Европы
  • 10 – Кубок Англии
  • 6 – Лига чемпионов
  • 4 – Кубок Лиги

Португалец стал 5-м игроком «МЮ», забившим гол в 200-м матче за клуб. Первыми четырьмя были Денис Ирвин, Фил Невилл, Уэйн Руни и Антонио Валенсия.

Манчестер Юнайтед чемпионат Англии по футболу статистика Английская Премьер-лига Челси Манчестер Юнайтед - Челси Бруну Фернандеш Фил Невилл Уэйн Руни Антонио Валенсия
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
