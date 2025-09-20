Юбилейный матч, юбилейный гол. Бруну Фернандеш забил гол в ворота Челси
Для португальца матч против лондонцев стал знаковым
В матче пятого тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» дома победил «Челси» со счетом 2:1.
Этот матч стал знаковым для Бруну Фернандеша, который сыграл юбилейный 200-й матч в АПЛ.
В этом поединке португалец отличился забитым мячом, при этом он также стал юбилейным: 100-м за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах.
Бруну Фернандеш в АПЛ
- 200 матчей
- 64 гола
- 51 ассист
Бруну Фернандеш за Манчестер Юнайтед во всех турнирах
- 295 матчей
- 100 голов
- 86 ассистов
100 голов Бруну Фернандеша за Манчестер Юнайтед
- 64 – АПЛ
- 16 – Лига Европы
- 10 – Кубок Англии
- 6 – Лига чемпионов
- 4 – Кубок Лиги
Португалец стал 5-м игроком «МЮ», забившим гол в 200-м матче за клуб. Первыми четырьмя были Денис Ирвин, Фил Невилл, Уэйн Руни и Антонио Валенсия.
Bruno Fernandes hits another milestone! 💪 Which has been his best PL game for Man Utd? 🤔 pic.twitter.com/yL1NF6Lgbn— Flashscore.com (@Flashscorecom) September 20, 2025
This is Bruno’s 100th goal in all competitions for Manchester United.— EchoStats (@echo9stats) September 20, 2025
In 295 games Bruno has 100 goals and 86 assists. 186 goals and assists in 295 games.
Portuguese Maestro for a reason #MUNCHE pic.twitter.com/Bgv4qaDGkg
100 - Bruno Fernandes has scored his 100th goal for Manchester United in all competitions, while he's also become the fifth player to scored on his 200th Premier League appearance for the Red Devils (after Denis Irwin, Phil Neville, Wayne Rooney and Antonio Valencia). Milestones. pic.twitter.com/OrvuOIcoRA— OptaJoe (@OptaJoe) September 20, 2025
⏱️23' | Man Utd 1-0 Chelsea— playmakerstats (@playmaker_EN) September 20, 2025
🔱Bruno Fernandes scored his 100th goal for #ManUtd
6⃣4⃣ Premier League
1⃣6⃣ Europa League
1⃣0⃣ FA Cup
6⃣ Champions League
4⃣ League Cup#MUFC #GGMU #MUNCHE pic.twitter.com/mMTWgZJOyP
