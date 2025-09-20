Юбилейный матч, юбилейный гол. Бруну Фернандеш забил гол в ворота Челси

В матче пятого тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» дома победил «Челси» со счетом 2:1.

Этот матч стал знаковым для Бруну Фернандеша, который сыграл юбилейный 200-й матч в АПЛ.

В этом поединке португалец отличился забитым мячом, при этом он также стал юбилейным: 100-м за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах.

Бруну Фернандеш в АПЛ

200 матчей

64 гола

51 ассист

Бруну Фернандеш за Манчестер Юнайтед во всех турнирах

295 матчей

100 голов

86 ассистов

100 голов Бруну Фернандеша за Манчестер Юнайтед

64 – АПЛ

16 – Лига Европы

10 – Кубок Англии

6 – Лига чемпионов

4 – Кубок Лиги

Португалец стал 5-м игроком «МЮ», забившим гол в 200-м матче за клуб. Первыми четырьмя были Денис Ирвин, Фил Невилл, Уэйн Руни и Антонио Валенсия.

Bruno Fernandes hits another milestone! 💪 Which has been his best PL game for Man Utd? 🤔 pic.twitter.com/yL1NF6Lgbn — Flashscore.com (@Flashscorecom) September 20, 2025

This is Bruno’s 100th goal in all competitions for Manchester United.

In 295 games Bruno has 100 goals and 86 assists. 186 goals and assists in 295 games.

Portuguese Maestro for a reason #MUNCHE pic.twitter.com/Bgv4qaDGkg — EchoStats (@echo9stats) September 20, 2025

100 - Bruno Fernandes has scored his 100th goal for Manchester United in all competitions, while he's also become the fifth player to scored on his 200th Premier League appearance for the Red Devils (after Denis Irwin, Phil Neville, Wayne Rooney and Antonio Valencia). Milestones. pic.twitter.com/OrvuOIcoRA — OptaJoe (@OptaJoe) September 20, 2025