Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Дубли Роналду и Феликса. Аль-Наср уничтожил соперников, отгрузив пять мячей
Чемпионат Саудовской Аравии
Аль-Наср Эр-Рияд
20.09.2025 21:00 – FT 5 : 1
Аль-Рияд
Саудовская Аравия
20 сентября 2025, 22:59 | Обновлено 20 сентября 2025, 23:16
277
0

Дубли Роналду и Феликса. Аль-Наср уничтожил соперников, отгрузив пять мячей

Криштиану и компания разгромили Аль-Рияд со счетом 5:1 в третьем туре чемпионата

Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

20 сентября состоялся матч третьего тура чемпионата Саудовской Аравии 2025/26 между командами Аль-Наср и Аль-Рияд.

Поединок прошел на стадионе в Эр-Рияде. Игра завершилась со счетом 5:1 в пользу хозяев.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Дубли в этой встрече оформили Жоау Феликс Криштиану Роналду. У Феликса также ассист. Еще один мяч и одну голевую в этой встрече сделал Кинглис Коман.

В активе Роналду теперь 945 голов и он продолжает двигаться к заветной тысяче.

Аль-Наср выиграл первые три тура и с девятью очками идет на вершине таблицы. За три матча подопечные Жорже Жезуша забили 12 мячей.

Чемпионат Саудовской Аравии 2025/26. 3-й тур, 20 сентября

Аль-Наср – Аль-Рияд – 5:1

Голы: Феликс, 6, 49, Роналду, 33, 75

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine

По теме:
ВИДЕО. 945 голов! Как Роналду оформил дубль в матче Аль-Наср – Аль-Рияд
ВИДЕО. Путь к заветной тысяче: как Роналду забил 944-й гол в карьере
Роналду – третий. Список лучших голеадоров по проценту голов с пенальти
Криштиану Роналду Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Рияд чемпионат Саудовской Аравии по футболу Жоау Феликс Кингсли Коман
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
