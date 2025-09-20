Дубли Роналду и Феликса. Аль-Наср уничтожил соперников, отгрузив пять мячей

20 сентября состоялся матч третьего тура чемпионата Саудовской Аравии 2025/26 между командами Аль-Наср и Аль-Рияд.

Поединок прошел на стадионе в Эр-Рияде. Игра завершилась со счетом 5:1 в пользу хозяев.

Дубли в этой встрече оформили Жоау Феликс Криштиану Роналду. У Феликса также ассист. Еще один мяч и одну голевую в этой встрече сделал Кинглис Коман.

В активе Роналду теперь 945 голов и он продолжает двигаться к заветной тысяче.

Аль-Наср выиграл первые три тура и с девятью очками идет на вершине таблицы. За три матча подопечные Жорже Жезуша забили 12 мячей.

Чемпионат Саудовской Аравии 2025/26. 3-й тур, 20 сентября

Аль-Наср – Аль-Рияд – 5:1

Голы: Феликс, 6, 49, Роналду, 33, 75

