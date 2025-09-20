Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ВИДЕО. Жирона осталась вдевятером и пропустила гол против Леванте
Испания
20 сентября 2025, 16:15 | Обновлено 20 сентября 2025, 16:20
Подопечные Мичела уступают со счетом 0:2

Getty Images/Global Images Ukraine.

В субботу, 20 сентября, проходит матч пятого тура испанской Ла Лиги, в котором встретились «Жирона» и «Леванте».

Команды играют на стадионе «Estadi Montilivi» в Жироне. Встреча началась в 15:00 по киевскому времени.

В начале второго тайма каталонский клуб остался вдевятером после того, как бразильский защитник Витор Рейс сфолил возле собственной штрафной и получил прямую красную карточку.

Сразу после этого Карлос Альварес хладнокровно реализовал штрафной и увеличил преимущество «Леванте».

ГОЛ, 0:2! Алькарас, 49 мин

ВИДЕО. Альварес удвоил преимущество Леванте после удаления защитника Жироны

футбол Испания
Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
OKs100
Могут остаться 8 игроков.
