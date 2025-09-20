ВИДЕО. Жирона осталась вдевятером и пропустила гол против Леванте

В субботу, 20 сентября, проходит матч пятого тура испанской Ла Лиги, в котором встретились «Жирона» и «Леванте».

Команды играют на стадионе «Estadi Montilivi» в Жироне. Встреча началась в 15:00 по киевскому времени.

В начале второго тайма каталонский клуб остался вдевятером после того, как бразильский защитник Витор Рейс сфолил возле собственной штрафной и получил прямую красную карточку.

Сразу после этого Карлос Альварес хладнокровно реализовал штрафной и увеличил преимущество «Леванте».

ГОЛ, 0:2! Алькарас, 49 мин

ВИДЕО. Альварес удвоил преимущество Леванте после удаления защитника Жироны