ВИДЕО. Жирона осталась вдевятером и пропустила гол против Леванте
Подопечные Мичела уступают со счетом 0:2
В субботу, 20 сентября, проходит матч пятого тура испанской Ла Лиги, в котором встретились «Жирона» и «Леванте».
Команды играют на стадионе «Estadi Montilivi» в Жироне. Встреча началась в 15:00 по киевскому времени.
В начале второго тайма каталонский клуб остался вдевятером после того, как бразильский защитник Витор Рейс сфолил возле собственной штрафной и получил прямую красную карточку.
Сразу после этого Карлос Альварес хладнокровно реализовал штрафной и увеличил преимущество «Леванте».
ГОЛ, 0:2! Алькарас, 49 мин
ВИДЕО. Альварес удвоил преимущество Леванте после удаления защитника Жироны
