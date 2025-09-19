Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Коуч Жироны назвал главную проблему Ваната после трансфера из Динамо
Испания
19 сентября 2025, 20:16 | Обновлено 19 сентября 2025, 20:17
965
1

Коуч Жироны назвал главную проблему Ваната после трансфера из Динамо

Мичел заявил, что Владислав не знает испанского языка

19 сентября 2025, 20:16 | Обновлено 19 сентября 2025, 20:17
965
1
Коуч Жироны назвал главную проблему Ваната после трансфера из Динамо
Getty Images/Global Images Ukraine. Мичел

Главный тренер испанской Жироны Мичел рассказал о главной проблеме украинского форварда Владислава Ваната в расположении испанского клуба после перехода из киевского Динамо.

«Он не знает речи. Людям нужно время, чтобы адаптироваться. Можно показать видео, но футбол динамичен, в нем много движений. Нужно знать, когда нужно выходить на свободное пространство, а если нет, и много маневров», – лаконично сказал Мичел.

Владислав Ванат уже успел отличиться голом за «Жирону», поразив ворота «Сельты».

Ранее агент рассказал, как проходят первые дни Ваната в «Жироне».

По теме:
Микель АРТЕТА: «Игроков с таким талантом не было у нас в команде»
Клуб УПЛ отказался от легионера. Его лично выгнал главный тренер
Шахтер отправил в Бразилию скаута для наблюдения за 17-летним талантом
Мичел (Мигель Анхель Санчес) Владислав Ванат Жирона трансферы трансферы Ла Лиги трансферы УПЛ Динамо Киев
Олег Вахоцкий Источник: ФК Жирона
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ребров признался, готов ли уйти с поста наставника сборной Украины
Футбол | 19 сентября 2025, 18:42 18
Ребров признался, готов ли уйти с поста наставника сборной Украины
Ребров признался, готов ли уйти с поста наставника сборной Украины

Коуч не думает об уходе из национальной команды

Известно, ради какого клуба Рудько решил незаконно покинуть Украину
Футбол | 19 сентября 2025, 08:30 3
Известно, ради какого клуба Рудько решил незаконно покинуть Украину
Известно, ради какого клуба Рудько решил незаконно покинуть Украину

Артур Рудько вляпался в скандал

Джейми КАРРАГЕР: «Статистика поражает. Он лучший форвард в истории Англии»
Футбол | 19.09.2025, 19:55
Джейми КАРРАГЕР: «Статистика поражает. Он лучший форвард в истории Англии»
Джейми КАРРАГЕР: «Статистика поражает. Он лучший форвард в истории Англии»
Падение старейшего рекорда и первое слово Магучих. Как прошел 6 день ЧМ
Другие виды | 18.09.2025, 22:30
Падение старейшего рекорда и первое слово Магучих. Как прошел 6 день ЧМ
Падение старейшего рекорда и первое слово Магучих. Как прошел 6 день ЧМ
Рой ДЖОНС: «Никто не превзойдет его достижения. Заканчивай уже с боксом»
Бокс | 19.09.2025, 02:50
Рой ДЖОНС: «Никто не превзойдет его достижения. Заканчивай уже с боксом»
Рой ДЖОНС: «Никто не превзойдет его достижения. Заканчивай уже с боксом»
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
avk2307
А причем тут Динамо? Зачем такой дурацкий заголовок?
Ответить
+1
SHN
Так Ватан русский знает. А русский и каталунец братья навек же
Ответить
0
Популярные новости
Головкин после встречи с Усиком принял неожиданное решение
Головкин после встречи с Усиком принял неожиданное решение
18.09.2025, 00:50
Бокс
Ханс-Дитер ФЛИК: «То, что сделал Ламин Ямаль, непростительно»
Ханс-Дитер ФЛИК: «То, что сделал Ламин Ямаль, непростительно»
18.09.2025, 07:07 4
Футбол
ФОТО. Шовковский в шоке от автогола Бленуце в Кубке Украины
ФОТО. Шовковский в шоке от автогола Бленуце в Кубке Украины
18.09.2025, 03:49 8
Футбол
Майрис БРИЕДИС: «Это боксер, которому Усик будет всегда проигрывать»
Майрис БРИЕДИС: «Это боксер, которому Усик будет всегда проигрывать»
19.09.2025, 07:12 4
Бокс
Александрия – Динамо – 1:2. 1/16 финала Кубка Украины. Видео голов и обзор
Александрия – Динамо – 1:2. 1/16 финала Кубка Украины. Видео голов и обзор
17.09.2025, 21:45 3
Футбол
ЛЕОНЕНКО: «Хорошо, что его удалось продать. Украинцу будет трудно»
ЛЕОНЕНКО: «Хорошо, что его удалось продать. Украинцу будет трудно»
19.09.2025, 03:45 2
Футбол
Фанаты злятся на Усика и призывают оставить все пояса после его поступка
Фанаты злятся на Усика и призывают оставить все пояса после его поступка
19.09.2025, 06:55 7
Бокс
Дождь, гол и две красные. Клуб Первой лиги вышел в 1/8 финала Кубка Украины
Дождь, гол и две красные. Клуб Первой лиги вышел в 1/8 финала Кубка Украины
17.09.2025, 17:59 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем