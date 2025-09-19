Коуч Жироны назвал главную проблему Ваната после трансфера из Динамо

Главный тренер испанской Жироны Мичел рассказал о главной проблеме украинского форварда Владислава Ваната в расположении испанского клуба после перехода из киевского Динамо.

«Он не знает речи. Людям нужно время, чтобы адаптироваться. Можно показать видео, но футбол динамичен, в нем много движений. Нужно знать, когда нужно выходить на свободное пространство, а если нет, и много маневров», – лаконично сказал Мичел.

Владислав Ванат уже успел отличиться голом за «Жирону», поразив ворота «Сельты».

