Динамо отреагировало на скандальное интервью, которое дал Артем Кравец
Киевский клуб сообщил, что не намерен комментировать отдельные высказывания экс-футболиста
Киевское «Динамо» отреагировало на скандальное интервью бывшего футболиста «бело-синих» Артема Кравца, который в последнее время работал советником президента команды Игоря Суркиса.
Экс-игрок киевской команды рассказал о коррупции, провальных трансферах, взаимоотношениях внутри коллектива и других проблемах чемпионов Украины.
«Футбольный клуб «Динамо» Киев завершил сотрудничество с Артемом Кравцем. Страница нашей общей истории перевернута навсегда. В этой связи клуб не считает целесообразным комментировать отдельные высказывания Артема. Желаем ему успехов в дальнейшей профессиональной деятельности», – сообщили в команде.
На данный момент подопечные Шовковского набрали 13 баллов и занимают первое место в турнирной таблице чемпионата Украины. В ближайшем матче, который состоится 22 сентября, «Динамо» сыграет на домашнем стадионе против «Александрии». Встреча начнется в 15:30 по киевскому времени.
