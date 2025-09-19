Динамо отреагировало на скандальное интервью, которое дал Артем Кравец

Киевское «Динамо» отреагировало на скандальное интервью бывшего футболиста «бело-синих» Артема Кравца, который в последнее время работал советником президента команды Игоря Суркиса.

Экс-игрок киевской команды рассказал о коррупции, провальных трансферах, взаимоотношениях внутри коллектива и других проблемах чемпионов Украины.

«Футбольный клуб «Динамо» Киев завершил сотрудничество с Артемом Кравцем. Страница нашей общей истории перевернута навсегда. В этой связи клуб не считает целесообразным комментировать отдельные высказывания Артема. Желаем ему успехов в дальнейшей профессиональной деятельности», – сообщили в команде.

На данный момент подопечные Шовковского набрали 13 баллов и занимают первое место в турнирной таблице чемпионата Украины. В ближайшем матче, который состоится 22 сентября, «Динамо» сыграет на домашнем стадионе против «Александрии». Встреча начнется в 15:30 по киевскому времени.