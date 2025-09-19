Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Динамо отреагировало на скандальное интервью, которое дал Артем Кравец
Украина. Премьер лига
Динамо отреагировало на скандальное интервью, которое дал Артем Кравец

Киевский клуб сообщил, что не намерен комментировать отдельные высказывания экс-футболиста

Динамо отреагировало на скандальное интервью, которое дал Артем Кравец
ФК Динамо Киев

Киевское «Динамо» отреагировало на скандальное интервью бывшего футболиста «бело-синих» Артема Кравца, который в последнее время работал советником президента команды Игоря Суркиса.

Экс-игрок киевской команды рассказал о коррупции, провальных трансферах, взаимоотношениях внутри коллектива и других проблемах чемпионов Украины.

«Футбольный клуб «Динамо» Киев завершил сотрудничество с Артемом Кравцем. Страница нашей общей истории перевернута навсегда. В этой связи клуб не считает целесообразным комментировать отдельные высказывания Артема. Желаем ему успехов в дальнейшей профессиональной деятельности», – сообщили в команде.

На данный момент подопечные Шовковского набрали 13 баллов и занимают первое место в турнирной таблице чемпионата Украины. В ближайшем матче, который состоится 22 сентября, «Динамо» сыграет на домашнем стадионе против «Александрии». Встреча начнется в 15:30 по киевскому времени.

чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Динамо Киев Артем Кравец
Николай Титюк Источник: Динамомания
Burevestnik
одне цікаво:
заражені Коро Де Ржою самі придумують коменти
чи   на всі випадки у них є відповідні методички?
Ответить
+2
sania
Божевільна руда ботва.. Заість того,що б вимагати викинути з команди Срнів І Палкіних які довели клуб до того, що спортдир жаліється на суддівство у грі проти АМАТОРСЬКОЇ команди з села з 90 жителів, ви перемиваєте кісточки Динамо..Проти вас грали електрик, бармен і сільський вчитель...
Ответить
+1
DK2025
Ржавой болотной слизи: а ЧТО тут комментировать?! Кроме оскорблений в адрес менеджмента Динамо без приведения хоть одного мало мальски значимого факта ровным счётом НИЧЕГО во всех помойных спичах кравца, радостно вылитых спорт уа на нескольких ветках. Да, действительно такой массовой гибридной психатаки, ПРОПЛАЧЕННОЙ АХМЕТКОЙ, ещё не было. Ну значит, сильно ржавый король боится Динамо и боится за нынешнее игровое состояние своих рабов в ржавых футболках. Это хорошо!
Ответить
+1
sania
Я навіть не памятаю такої потужної інформаційної атаки на Динамо. Задіяли все, що можна. Причиною всьому страх. Іншими методами ЧУ в Динамо не виграти..
Ответить
+1
Показать Скрыть 6 ответов
Dfbj
Значить правда
Ответить
0
romeo_xai
За 30років Суркісів - від команди, що боролась за перемогу в ЛЧ до оцього всього безладу
Ответить
-1
contr
Засрав Суркіс славетне Динамо ! Мразь ! Як і його недобитий брат-сепаратюга Медведчуковська ☝️
Ответить
-2
Bulba_sumkin
дЫнамо не будет комментировать и аргументировать потому что нечем))) не зря медведчук был одним из совладельцев этого сепарского недоклуба)) ну ничего, сурхис часы распродаст , и свалит к куму х#йла на историческую родину)
Ответить
-4
Burevestnik
значить правда шо його вигнали, бо він купив гелікоптер
щоб лайно розкидувати
Ответить
-5
