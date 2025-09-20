Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Источник: УАФ хочет назначить депутата главой областной федерации футбола
Украина. Премьер лига
20 сентября 2025, 01:15 |
163
0

Источник: УАФ хочет назначить депутата главой областной федерации футбола

В Кировоградской области готовится смена главы областной федерации футбола

20 сентября 2025, 01:15 |
163
0
Источник: УАФ хочет назначить депутата главой областной федерации футбола
УАФ. Виктор Бессмертный

В Кировоградской области готовится смена главы областной федерации футбола Виктора Бессмертного. Многолетний глава областной ассоциации вынужденно покидает свой пост

По информации украинского журналиста Игоря Бурбаса, Виктор Бессмертный уже написал заявление о досрочном уходе. Отмечается, что причиной этого стали частые проверки со стороны облгосадминистрации.

Бурбас сообщил, что в УАФ уже выдвинули кандидатуру на замену Безсмертного – это Игорь Мурдий, который сейчас является народным депутатом от «Слуги народа».

Нового руководителя в Кировоградской области будут выбирать на внеочередной конференции, дата которой вскоре будет объявлена официально.

Ранее УАФ отреагировали на обвинения Бурбаса в договорных матчах.

По теме:
Палкин обратился к УАФ после судейского беспорядка: «Кто заказчик?»
КРАВЕЦ: «Динамо живет прошлым и ничего не хочет менять, это путь в никуда»
Артем КРАВЕЦ: «Система Динамо убивает и уничтожает желание что-либо менять»
Украинская ассоциация футбола Виктор Бессмертный Игорь Бурбас
Дмитрий Олейник Источник: Игорь Бурбас
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ванат признался, что ему сказал Довбик перед трансфером в Жирону
Футбол | 20 сентября 2025, 00:38 0
Ванат признался, что ему сказал Довбик перед трансфером в Жирону
Ванат признался, что ему сказал Довбик перед трансфером в Жирону

Артем порекомендовал Владиславу выбрать именно этот проект

Италия – Украина – 2:1. Киченок и Костюк проиграли топовым парницам
Теннис | 19 сентября 2025, 18:49 46
Италия – Украина – 2:1. Киченок и Костюк проиграли топовым парницам
Италия – Украина – 2:1. Киченок и Костюк проиграли топовым парницам

Людмила и Марта уступили Эррани и Паолини в решающей игре противостояния КБДК

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 19 сентября
Футбол | 19.09.2025, 02:04
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 19 сентября
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 19 сентября
Известно, ради какого клуба Рудько решил незаконно покинуть Украину
Футбол | 19.09.2025, 08:30
Известно, ради какого клуба Рудько решил незаконно покинуть Украину
Известно, ради какого клуба Рудько решил незаконно покинуть Украину
ЛЕОНЕНКО: «Хорошо, что его удалось продать. Украинцу будет трудно»
Футбол | 19.09.2025, 03:45
ЛЕОНЕНКО: «Хорошо, что его удалось продать. Украинцу будет трудно»
ЛЕОНЕНКО: «Хорошо, что его удалось продать. Украинцу будет трудно»
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Puck Futin
Він нашої УАФ можна чого завгодно очікувати. Доведено призначенням Сірожі радіолюбителя на посаду тренера збірної України 
Ответить
0
Популярные новости
Ребров может покинуть сборную Украины. Есть предложение от известного клуба
Ребров может покинуть сборную Украины. Есть предложение от известного клуба
18.09.2025, 17:31 61
Футбол
Как выглядит турнирная таблица ЛЧ. Успехи Ливерпуля, ПСЖ, Баварии и Интера
Как выглядит турнирная таблица ЛЧ. Успехи Ливерпуля, ПСЖ, Баварии и Интера
18.09.2025, 06:23 2
Футбол
Леннокс Льюис посоветовал звезде бокса не драться против Александра Усика
Леннокс Льюис посоветовал звезде бокса не драться против Александра Усика
18.09.2025, 00:13
Бокс
Украина проиграла чемпионам и завершила выступления на мировом первенстве
Украина проиграла чемпионам и завершила выступления на мировом первенстве
18.09.2025, 17:57 27
Волейбол
Фанаты злятся на Усика и призывают оставить все пояса после его поступка
Фанаты злятся на Усика и призывают оставить все пояса после его поступка
19.09.2025, 06:55 8
Бокс
ШОВКОВСКИЙ: «К сожалению, его с нами нет. Всегда будем о нем помнить»
ШОВКОВСКИЙ: «К сожалению, его с нами нет. Всегда будем о нем помнить»
18.09.2025, 08:00 2
Футбол
Рой ДЖОНС: «Никто не превзойдет его достижения. Заканчивай уже с боксом»
Рой ДЖОНС: «Никто не превзойдет его достижения. Заканчивай уже с боксом»
19.09.2025, 02:50 2
Бокс
КАСИЛЬЯС: «Это лучший нападающий, против которого мне приходилось играть»
КАСИЛЬЯС: «Это лучший нападающий, против которого мне приходилось играть»
19.09.2025, 07:36 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем