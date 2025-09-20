Источник: УАФ хочет назначить депутата главой областной федерации футбола
В Кировоградской области готовится смена главы областной федерации футбола
В Кировоградской области готовится смена главы областной федерации футбола Виктора Бессмертного. Многолетний глава областной ассоциации вынужденно покидает свой пост
По информации украинского журналиста Игоря Бурбаса, Виктор Бессмертный уже написал заявление о досрочном уходе. Отмечается, что причиной этого стали частые проверки со стороны облгосадминистрации.
Бурбас сообщил, что в УАФ уже выдвинули кандидатуру на замену Безсмертного – это Игорь Мурдий, который сейчас является народным депутатом от «Слуги народа».
Нового руководителя в Кировоградской области будут выбирать на внеочередной конференции, дата которой вскоре будет объявлена официально.
Ранее УАФ отреагировали на обвинения Бурбаса в договорных матчах.
