Источник: УАФ хочет назначить депутата главой областной федерации футбола

В Кировоградской области готовится смена главы областной федерации футбола Виктора Бессмертного. Многолетний глава областной ассоциации вынужденно покидает свой пост

По информации украинского журналиста Игоря Бурбаса, Виктор Бессмертный уже написал заявление о досрочном уходе. Отмечается, что причиной этого стали частые проверки со стороны облгосадминистрации.

Бурбас сообщил, что в УАФ уже выдвинули кандидатуру на замену Безсмертного – это Игорь Мурдий, который сейчас является народным депутатом от «Слуги народа».

Нового руководителя в Кировоградской области будут выбирать на внеочередной конференции, дата которой вскоре будет объявлена официально.

