Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Новичок Динамо: «Так волновался, что забыл отпраздновать свой гол»
Украина. Премьер лига
18 сентября 2025, 14:45 | Обновлено 18 сентября 2025, 15:09
1833
3

Огундана рассказал о первых неделях в Киеве

ФК Динамо Киев

Новичок Динамо Шола Огундала дебютировал за киевскую команду в матче Кубка Украины и сразу отметился голом, который стал победным.

– Шола, что чувствуешь, забив решающий гол в дебютном матче?

– Я очень счастлив, что мой дебют получился именно таким – я забил гол. Я очень горжусь играть за эту эмблему, выступать за один из лучших клубов в Европе.

– Ты ожидал, что можешь отличиться голом?

– Откровенно говоря, я сам себя настраивал, что если выйду на поле, то должен забить. И я во время предматчевой разминки я даже думал, как буду праздновать свой гол, что буду делать. Но когда я отличился, я был так взволнован, что забыл сделать это запланированное празднование гола. Но это не важно, я очень счастлив, потому что впервые отличился во время дебютного матча.

– Ты заменил игрока, получившего повреждение. Был ли готов к такой ранней замене?

– На все воля тренера. Я благодарен главному тренеру за то, что он доверил мне место на поле, дал возможность проявить себя. Я счастлив, что дебютировал за «Динамо».

– А какова была твоя личная установка на игру от тренера?

– Я должен был действовать широко на фланге, но в нужный момент смещаться и врываться в центр. В эти моменты я должен играть раскрепощено, в соответствии с ситуацией, проявляя свои лучшие качества, то, что я умею. Все получилось отлично, и я рад, что мои действия помогли нашей команде получить результат.

– Как для тебя прошли первые полмесяца в «Динамо»?

– Все отлично, мне очень комфортно работать в этом коллективе – со всеми тренерами, партнерами, персоналом команды. Много разговоров идет о войне. Но это никак не влияет на мою работу, я работаю, выкладываюсь на тренировках. Надеюсь, что очень скоро страдания этой прекрасной страны завершатся. Очень жаль тех людей, которые уже погибли. Мне лично очень нравится Украина и я счастлив играть здесь.

Шола Огундана Динамо Киев Украинская Премьер-лига
Иван Зинченко Источник: ФК Динамо Киев
kadaad .
Я посмеялся над словами про один из лучших клубов Европы! Было это когда-то, лет 50 назад!
Alexander Киев
Нічого, ще відсвяткуєш коли почуєш із трибун як сови гудуть і лист від вболівальників про 100% білий прочитаєш 🫠
