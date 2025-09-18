ФОТО. Гарри Кейн получил приз лучшему в игре Баварии с Челси. Крутая оценка

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига чемпионов
18 сентября 2025, 02:59 | Обновлено 18 сентября 2025, 03:06
Форвард мюнхенского клуба сделал дубль в матче 1-го тура Лиги чемпионов

Getty Images/Global Images Ukraine. Гарри Кейн

Вечером 17 сентября прошли матчи 1-го тура Лиги чемпионов УЕФА 2025/26.

Немецкая Бавария дома нанесла поражение английской команде Челси (3:1),

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Автор дубля Гарри Кейн назван лучшим игроком матча и был награжден призом от УЕФА.

Он получил высокую оценку 9.2 от веб-портала WhoScored.

Лига чемпионов УЕФА 2025/26

1-й тур. 17 сентября

17.09. 22:00 Бавария (Германия) – Челси (Англия) – 3:1

Голы: Чалоба, 20 (автогол), Кейн, 27 (пен), 63 – Палмер, 29

Оценки за матч от WhoScored

ФОТО. Гарри Кейн получил приз лучшему в игре Баварии с Челси

Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
