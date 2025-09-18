ФОТО. Гарри Кейн получил приз лучшему в игре Баварии с Челси. Крутая оценка
Форвард мюнхенского клуба сделал дубль в матче 1-го тура Лиги чемпионов
Вечером 17 сентября прошли матчи 1-го тура Лиги чемпионов УЕФА 2025/26.
Немецкая Бавария дома нанесла поражение английской команде Челси (3:1),
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Автор дубля Гарри Кейн назван лучшим игроком матча и был награжден призом от УЕФА.
Он получил высокую оценку 9.2 от веб-портала WhoScored.
Лига чемпионов УЕФА 2025/26
1-й тур. 17 сентября
17.09. 22:00 Бавария (Германия) – Челси (Англия) – 3:1
Голы: Чалоба, 20 (автогол), Кейн, 27 (пен), 63 – Палмер, 29
Оценки за матч от WhoScored
ФОТО. Гарри Кейн получил приз лучшему в игре Баварии с Челси
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Теренс рассказал, что является болельщиком Александра
Украинец симпатизирует Джордин Джонс