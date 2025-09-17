Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига чемпионов
17 сентября 2025, 11:25 | Обновлено 17 сентября 2025, 11:27
Марселино высказался о матче с «Тоттенхэмом» в первом туре ЛЧ

Коуч Вильярреала: «Поражение несправедливо. Работа арбитра – без слов»
Getty Images/Global Images Ukraine. Марселино

Главный тренер «Вильярреала» Марселино подвел итоги матча первого тура Лиги чемпионов против «Тоттенхэма». Испанский клуб на выезде уступил с минимальным счетом 0:1.

«Когда проигрываешь, никогда не можешь быть доволен, особенно когда видишь, что происходило на поле. Поражение несправедливо, но футбол – это голы, и на этот раз «Тоттенхэм» забил на один больше нас. Я очень горжусь уровнем конкурентоспособности команды и тем, как мы вышли на этот матч. Мы уходим расстроенные, потому что жаль, что не набрали очки здесь, но футбол сегодня дает – завтра забирает.

Я горжусь тем, как мы боролись. В первых двух матчах мы были эффективны, а в последних двух этого не хватало. У нас были свои шансы, но сила соперников также определяет, насколько ты доминируешь. Единственное, что меня беспокоит – это результат, потому что у нас были самые явные моменты.

Все видели эти карточки. Вторая, фол на Микаутадзе, когда он был последним игроком, вообще не имеет объяснения. Не понимаю, как международный арбитр, судящий Лигу чемпионов, в такой очевидной ситуации не смог показать красную карточку. Первая ситуация, вторая желтая Симонсу, тоже очевидна, потому что у него не было никакой возможности сыграть мяч, но арбитр зафиксировал это, и это нужно принять», –сказал Марселино.

По теме:
Карабах стал первым клубом из Азербайджана, который победил в матче ЛЧ
Арне СЛОТ: «Исак может сыграть против Атлетико. Но точно не 90 минут»
Феликс НМЕЧА: «Второй тайм был гораздо более открытым»
Тоттенхэм Вильярреал Марселино Гарсия Тораль пресс-конференция Лига чемпионов
Андрей Витренко Источник: ФК Вильярреал
