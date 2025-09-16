Тоттенхэм и Вильярреал обнародовали стартовые составы на матч ЛЧ
16 сентября в 22:00 пройдет матч 1-го тура квалификации Лиги чемпионов
Стартует основной раунд Лиги чемпионов 2025/26.
16 сентября в 22:00 в Лондоне английский Тоттенхэм принимает Вильярреал из Испании.
Команды проведут 8 туров против разных оппонентов, будет составлена единая таблица на 36 клубов.
Шпоры получили право играть в ЛЧ благодаря триумфу в Лиге Европы 2024/25.
Желтая субмарина заняла 5-е место в Ла Лиге, которое стало проходным в ЛЧ.
Тоттенхэм и Вильярреал обнародовали стартовые составы на матч ЛЧ
