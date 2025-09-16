Стартует основной раунд Лиги чемпионов 2025/26.

16 сентября в 22:00 в Лондоне английский Тоттенхэм принимает Вильярреал из Испании.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Команды проведут 8 туров против разных оппонентов, будет составлена единая таблица на 36 клубов.

Шпоры получили право играть в ЛЧ благодаря триумфу в Лиге Европы 2024/25.

Желтая субмарина заняла 5-е место в Ла Лиге, которое стало проходным в ЛЧ.

Тоттенхэм и Вильярреал обнародовали стартовые составы на матч ЛЧ