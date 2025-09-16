Александр КУЧЕР: «Одессе нужна УПЛ. Делаем все, чтобы Черноморец вернулся»
Наставник Черноморца Александр Кучер подтвердил, что главной задачей команды на сезон является возвращение в УПЛ из Первой лиги, куда одесситы вылетели по итогам минувшего сезона.
«Убрали тех людей, которых можно назвать токсичными. Которым все не нравится, все не так. И все стало легче, все работают и понимают, чего мы хотим».
«Тут есть все условия для работы. Одессе нужна премьер-лига, этому региону нужна УПЛ. Нужно делать все возможное, чтобы Одесса вернулась», – сказал Кучер.
Команда сейчас лидирует в Первой лиге.
