  4. Александр КУЧЕР: «Одессе нужна УПЛ. Делаем все, чтобы Черноморец вернулся»
Украина. Первая лига
16 сентября 2025, 18:45 | Обновлено 16 сентября 2025, 19:16
Команда лидирует в Первой лиге

ФК Черноморец. Александр Кучер

Наставник Черноморца Александр Кучер подтвердил, что главной задачей команды на сезон является возвращение в УПЛ из Первой лиги, куда одесситы вылетели по итогам минувшего сезона.

«Убрали тех людей, которых можно назвать токсичными. Которым все не нравится, все не так. И все стало легче, все работают и понимают, чего мы хотим».

«Тут есть все условия для работы. Одессе нужна премьер-лига, этому региону нужна УПЛ. Нужно делать все возможное, чтобы Одесса вернулась», – сказал Кучер.

Команда сейчас лидирует в Первой лиге.

Александр Кучер Черноморец Одесса Первая лига Украины
Иван Зинченко Источник: Трендец
Mark4854590
Поки Чорноморець виглядає головним претендентом на підвищення у класі
Ответить
+4
Falko
«Тут є всі умови для роботи»
А за світло вже заплатили?
Ответить
-1
