Челси внес официальные изменения в заявку на Лигу чемпионов

Лондонский «Челси» на своем официальном сайте опубликовал обновление заявки на Лигу чемпионов 2025/26.

Из списка был исключен полузащитник Дариу Эссугу, который получил тяжелую травму. Вместо него в заявку был добавлен арендованный у «Лестера» Факундо Буонанотте.

Кроме Эссугу, сыграть в еврокубках не смогут вингер Рахим Стерлинг, защитник Аксель Дисаси и еще один вингер Михаил Мудрик. Украинец отстранен от соревнований из-за обвинений в употреблении допинга, однако есть в заявке команды на чемпионат Англии.

Соперниками «Челси» в основном этапе Лиги чемпионов будут «Бавария», «Бенфика», «Аякс», «Карабах», «Барселона», «Аталанта», «Пафос» и «Наполи».