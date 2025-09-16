Челси внес официальные изменения в заявку на Лигу чемпионов
Факундо Буонанотте заменил Дариу Эссугу
Лондонский «Челси» на своем официальном сайте опубликовал обновление заявки на Лигу чемпионов 2025/26.
Из списка был исключен полузащитник Дариу Эссугу, который получил тяжелую травму. Вместо него в заявку был добавлен арендованный у «Лестера» Факундо Буонанотте.
Кроме Эссугу, сыграть в еврокубках не смогут вингер Рахим Стерлинг, защитник Аксель Дисаси и еще один вингер Михаил Мудрик. Украинец отстранен от соревнований из-за обвинений в употреблении допинга, однако есть в заявке команды на чемпионат Англии.
Соперниками «Челси» в основном этапе Лиги чемпионов будут «Бавария», «Бенфика», «Аякс», «Карабах», «Барселона», «Аталанта», «Пафос» и «Наполи».
A change to our UEFA Champions League squad has been confirmed. 🚨— Chelsea FC (@ChelseaFC) September 16, 2025
