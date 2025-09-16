Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Челси внес официальные изменения в заявку на Лигу чемпионов
Лига чемпионов
16 сентября 2025, 15:29 |
438
0

Челси внес официальные изменения в заявку на Лигу чемпионов

Факундо Буонанотте заменил Дариу Эссугу

16 сентября 2025, 15:29 |
438
0
Челси внес официальные изменения в заявку на Лигу чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine. Факундо Буонанотте

Лондонский «Челси» на своем официальном сайте опубликовал обновление заявки на Лигу чемпионов 2025/26.

Из списка был исключен полузащитник Дариу Эссугу, который получил тяжелую травму. Вместо него в заявку был добавлен арендованный у «Лестера» Факундо Буонанотте.

Кроме Эссугу, сыграть в еврокубках не смогут вингер Рахим Стерлинг, защитник Аксель Дисаси и еще один вингер Михаил Мудрик. Украинец отстранен от соревнований из-за обвинений в употреблении допинга, однако есть в заявке команды на чемпионат Англии.

Соперниками «Челси» в основном этапе Лиги чемпионов будут «Бавария», «Бенфика», «Аякс», «Карабах», «Барселона», «Аталанта», «Пафос» и «Наполи».

По теме:
Ливерпуль без потерь. Как выглядит турнирная таблица АПЛ после 4-го тура
Минус пять игроков. Атлетико едет в Ливерпуль без ключевых футболистов
ФОТО. Вручена награда одному из лучших бомбардиров ЛЧ сезона 2024/25
Факундо Буонанотте Дариу Эссугу Челси Лига чемпионов заявки на Лигу чемпионов заявка
Дмитрий Вус Источник: ФК Челси
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Довбик получил вариант трансфера из Ромы в чемпионат, о котором мечтает
Футбол | 16 сентября 2025, 07:34 10
Довбик получил вариант трансфера из Ромы в чемпионат, о котором мечтает
Довбик получил вариант трансфера из Ромы в чемпионат, о котором мечтает

Артем может перейти в «Бетис»

С сухим счетом. Украина одержала разгромную первую победу на ЧМ
Волейбол | 16 сентября 2025, 10:10 11
С сухим счетом. Украина одержала разгромную первую победу на ЧМ
С сухим счетом. Украина одержала разгромную первую победу на ЧМ

Синьо-жовті провели другий матч на світовій першості

Сумасшедший мировой рекорд и второй финал Украины. Как прошел 3 день ЧМ
Другие виды | 15.09.2025, 18:55
Сумасшедший мировой рекорд и второй финал Украины. Как прошел 3 день ЧМ
Сумасшедший мировой рекорд и второй финал Украины. Как прошел 3 день ЧМ
Атлетик – Арсенал. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Футбол | 16.09.2025, 13:16
Атлетик – Арсенал. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Атлетик – Арсенал. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Невероятный Арман Дюплантис установил мировой рекорд на ЧМ – 6.30 м
Другие виды | 15.09.2025, 16:51
Невероятный Арман Дюплантис установил мировой рекорд на ЧМ – 6.30 м
Невероятный Арман Дюплантис установил мировой рекорд на ЧМ – 6.30 м
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Стала известна оценка Забарного за выигранный матч ПСЖ в Лиге 1
Стала известна оценка Забарного за выигранный матч ПСЖ в Лиге 1
14.09.2025, 21:20 8
Футбол
Маркевич дал совет Реброву, чтобы тот вызвал лучшего футболиста
Маркевич дал совет Реброву, чтобы тот вызвал лучшего футболиста
16.09.2025, 08:28 3
Футбол
Сельта – Жирона – 1:1. Как забил Ванат. Видео голов и обзор матча
Сельта – Жирона – 1:1. Как забил Ванат. Видео голов и обзор матча
14.09.2025, 17:31 2
Футбол
ВИДЕО. УАФ обнародовала переговоры рефери в матче Шахтер – Металлист 1925
ВИДЕО. УАФ обнародовала переговоры рефери в матче Шахтер – Металлист 1925
14.09.2025, 21:07 23
Футбол
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Официально, это самый популярный бой в истории бокса»
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Официально, это самый популярный бой в истории бокса»
15.09.2025, 06:14 1
Бокс
Трансферное лето 2025 в Украине. Таблица переходов клубов УПЛ
Трансферное лето 2025 в Украине. Таблица переходов клубов УПЛ
16.09.2025, 09:00 2
Футбол
Флойд Мейвезер сорвал куш, сделав ставку на бой Альварес – Кроуфорд
Флойд Мейвезер сорвал куш, сделав ставку на бой Альварес – Кроуфорд
15.09.2025, 01:54
Бокс
Усик сыграл в футбол. Легенды Португалии и мира выдали шоу в Лиссабоне
Усик сыграл в футбол. Легенды Португалии и мира выдали шоу в Лиссабоне
16.09.2025, 00:17 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем