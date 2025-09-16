ВИДЕО. Легенда футбола раскритиковал Ямаля за выбор в пользу денег

Сантьяго Каньисарес, экс-вратарь сборной Испании и «Валенсии», раскритиковал Ламина Ямаля за отсутствие отдыха после возвращения в Барселону.

По его словам, после 9 напряженных дней со сборной и травмы, из-за которой разозлился Ханси Флик, Ямаль вместо паузы сразу пошел сниматься в рекламе и провел много часов на ногах.

«После таких сборов нужно отдыхать. Не всё в жизни – про деньги и рекламу», — заявил Каньисарес.

Он добавил, что футболистам нужен баланс между отдыхом и нагрузками, а молодым игрокам вроде Ямаля важно учиться ставить восстановление выше коммерции.