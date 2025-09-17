Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Александр УСИК: «В будущем это произойдет. Совсем другой вид спорта»
Украина. Премьер лига
17 сентября 2025, 03:05 |
99
0

Александр УСИК: «В будущем это произойдет. Совсем другой вид спорта»

Боксер готовится сыграть за «Полесье»

17 сентября 2025, 03:05 |
99
0
Александр УСИК: «В будущем это произойдет. Совсем другой вид спорта»
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик рассказал, готов ли он в будущем сыграть за «Полесье», с которым у боксера профессиональный контракт.

«Буду ли я играть за «Полесье»? Возможно, в будущем. Сейчас у меня просто тренировки. Футбол — это другой вид спорта, это не бокс. Сейчас я хочу подготовиться. Я буду играть за украинский клуб «Полесье», — отметил Усик

Ранее генеральный директор житомирского футбольного клуба «Полесье» Владимир Загурский прокомментировал победу украинского боксера Александра Усика (24-0, 15 КО) над британцем Даниэлем Дюбуа (22-3, 21 КО), а также рассказал, не планирует ли «Полесье» заявить Александра на матчи УПЛ.

По теме:
ФОТО. Жена Лунина неожиданно вернулась в Украину. Нашла новый клуб для мужа
ФОТО. Усик посетил матч Лиги чемпионов. Его выбор был очевиден
«Мы помним его игру, но...» В Полесье объяснили подписание Бущана
Александр Усик чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Полесье Житомир
Дмитрий Олейник Источник: Setanta Sports Ukraine
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Довбик получил вариант трансфера из Ромы в чемпионат, о котором мечтает
Футбол | 16 сентября 2025, 07:34 11
Довбик получил вариант трансфера из Ромы в чемпионат, о котором мечтает
Довбик получил вариант трансфера из Ромы в чемпионат, о котором мечтает

Артем может перейти в «Бетис»

Источник: экс-игрока Динамо и Шахтера задержали при пересечении границы
Футбол | 16 сентября 2025, 20:59 45
Источник: экс-игрока Динамо и Шахтера задержали при пересечении границы
Источник: экс-игрока Динамо и Шахтера задержали при пересечении границы

Артур Рудько вляпался в скандал

С сухим счетом. Украина одержала разгромную первую победу на ЧМ
Волейбол | 16.09.2025, 10:10
С сухим счетом. Украина одержала разгромную первую победу на ЧМ
С сухим счетом. Украина одержала разгромную первую победу на ЧМ
ПСЖ – Аталанта. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Футбол | 17.09.2025, 02:48
ПСЖ – Аталанта. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
ПСЖ – Аталанта. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Ассисты Судакова. Карабах обыграл Бенфику с Трубиным – Кащук принес победу!
Футбол | 16.09.2025, 23:55
Ассисты Судакова. Карабах обыграл Бенфику с Трубиным – Кащук принес победу!
Ассисты Судакова. Карабах обыграл Бенфику с Трубиным – Кащук принес победу!
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Холанд решил уйти из Ман Сити. Известно, за какой клуб хочет играть Эрлинг
Холанд решил уйти из Ман Сити. Известно, за какой клуб хочет играть Эрлинг
15.09.2025, 08:23 1
Футбол
Как выглядит турнирная таблица УПЛ после осечек Динамо и Шахтера
Как выглядит турнирная таблица УПЛ после осечек Динамо и Шахтера
15.09.2025, 06:23 28
Футбол
Трансферное лето 2025 в Украине. Таблица переходов клубов УПЛ
Трансферное лето 2025 в Украине. Таблица переходов клубов УПЛ
16.09.2025, 09:00 2
Футбол
ФОТО. Усик встретился с боксером, из-за которого едва не завершил карьеру
ФОТО. Усик встретился с боксером, из-за которого едва не завершил карьеру
15.09.2025, 03:10 2
Бокс
Стало известно, сколько заработал Кроуфорд за победу над Альваресом
Стало известно, сколько заработал Кроуфорд за победу над Альваресом
15.09.2025, 05:36 1
Бокс
Громкая сенсация на ЧМ по волейболу. Фаворит досрочно покинет турнир
Громкая сенсация на ЧМ по волейболу. Фаворит досрочно покинет турнир
15.09.2025, 11:22 6
Волейбол
Известный тренер: «Даю 10%, что Забарный заиграет в ПСЖ, ему не хватает...»
Известный тренер: «Даю 10%, что Забарный заиграет в ПСЖ, ему не хватает...»
15.09.2025, 04:04 10
Футбол
Невероятный Арман Дюплантис установил мировой рекорд на ЧМ – 6.30 м
Невероятный Арман Дюплантис установил мировой рекорд на ЧМ – 6.30 м
15.09.2025, 16:51 16
Другие виды
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем