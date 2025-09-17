Александр УСИК: «В будущем это произойдет. Совсем другой вид спорта»

Абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик рассказал, готов ли он в будущем сыграть за «Полесье», с которым у боксера профессиональный контракт.

«Буду ли я играть за «Полесье»? Возможно, в будущем. Сейчас у меня просто тренировки. Футбол — это другой вид спорта, это не бокс. Сейчас я хочу подготовиться. Я буду играть за украинский клуб «Полесье», — отметил Усик

Ранее генеральный директор житомирского футбольного клуба «Полесье» Владимир Загурский прокомментировал победу украинского боксера Александра Усика (24-0, 15 КО) над британцем Даниэлем Дюбуа (22-3, 21 КО), а также рассказал, не планирует ли «Полесье» заявить Александра на матчи УПЛ.