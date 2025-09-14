Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Заря – Колос
Матч запланирован на 15:30 по киевскому времени
Луганская Заря на номинально домашнем стадионе будет принимать ковалевский Колос в матче пятого тура Украинской Премьер-лиги.
Команды сыграют на стадионе «Динамо им. Валерия Лобановского» в городе Киев. Встреча начнется в 15:30 по киевскому времени.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Прямую трансляцию поединка можно просмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформах MEGOGO, Setanta, Киевстар ТВ.
|
Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022Сделать ставку Зробити ставку
РЕКЛАМА
УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.
ТОВ «БУКМЕКЕРСКАЯ КОМПАНИЯ ФАВБЕТ».
Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности от 28.12.2022, выдана согласно решению КРАИЛ № 433 от 13.12.2022 и Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр казино в сети Интернет от 20.04.2021, выдана согласно решению КРАИЛ № 137 от 05.04.2021, с изменениями.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Двое болельщиков «Динамо» погибли на фронте
Поединок за титулы WBC, WBO, WBA, IBF и The Ring состоится в ночь на 14 сентября в Лас-Вегасе