Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Заря – Колос
Украина. Премьер лига
14 сентября 2025, 11:21 | Обновлено 14 сентября 2025, 11:34
88
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Заря – Колос

Матч запланирован на 15:30 по киевскому времени

14 сентября 2025, 11:21 | Обновлено 14 сентября 2025, 11:34
88
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Заря – Колос
ФК Колос

Луганская Заря на номинально домашнем стадионе будет принимать ковалевский Колос в матче пятого тура Украинской Премьер-лиги.

Команды сыграют на стадионе «Динамо им. Валерия Лобановского» в городе Киев. Встреча начнется в 15:30 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Прямую трансляцию поединка можно просмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформах MEGOGO, Setanta, Киевстар ТВ.

Favbet
Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022
Сделать ставку Зробити ставку
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.

РЕКЛАМА

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.
ТОВ «БУКМЕКЕРСКАЯ КОМПАНИЯ ФАВБЕТ».

Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности от 28.12.2022, выдана согласно решению КРАИЛ № 433 от 13.12.2022 и Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр казино в сети Интернет от 20.04.2021, выдана согласно решению КРАИЛ № 137 от 05.04.2021, с изменениями.

По теме:
Ротань ответил Леоненко: «Если он так считает, то придется...»
Черноморец – Металлург – 3:0. Хет-трик Хобленко. Видео голов и обзор матча
Вторая лига. 8-й тур, 14 сентября. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
где смотреть Колос Ковалевка Заря Луганск Заря - Колос Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Александр ШОВКОВСКИЙ: «Сегодня мы получили печальную весть»
Футбол | 14 сентября 2025, 09:34 9
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Сегодня мы получили печальную весть»
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Сегодня мы получили печальную весть»

Двое болельщиков «Динамо» погибли на фронте

Где смотреть онлайн бой за звание абсолюта Сауль Альварес – Теренс Кроуфорд
Бокс | 13 сентября 2025, 14:27 0
Где смотреть онлайн бой за звание абсолюта Сауль Альварес – Теренс Кроуфорд
Где смотреть онлайн бой за звание абсолюта Сауль Альварес – Теренс Кроуфорд

Поединок за титулы WBC, WBO, WBA, IBF и The Ring состоится в ночь на 14 сентября в Лас-Вегасе

Футболист сборной Украины: «Допустили уродов, мы не будем играть этот матч»
Футбол | 14.09.2025, 08:10
Футболист сборной Украины: «Допустили уродов, мы не будем играть этот матч»
Футболист сборной Украины: «Допустили уродов, мы не будем играть этот матч»
Сельта – Жирона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Футбол | 14.09.2025, 10:49
Сельта – Жирона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Сельта – Жирона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ОФИЦИАЛЬНО. Сборная Украины бойкотирует матч Евролиги против беларуси
Футбол | 14.09.2025, 10:37
ОФИЦИАЛЬНО. Сборная Украины бойкотирует матч Евролиги против беларуси
ОФИЦИАЛЬНО. Сборная Украины бойкотирует матч Евролиги против беларуси
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Турки Аль-Шейх назвал величайшее имя современного бокса. И это не Усик
Турки Аль-Шейх назвал величайшее имя современного бокса. И это не Усик
13.09.2025, 02:11 1
Бокс
Шапаренко принял неожиданное решение после провала сборной Украины
Шапаренко принял неожиданное решение после провала сборной Украины
13.09.2025, 04:02 12
Футбол
Ф'ЮРИ: «Он опережает всех боксеров. Его уровень мастерства – нонсенс»
Ф'ЮРИ: «Он опережает всех боксеров. Его уровень мастерства – нонсенс»
13.09.2025, 00:59 1
Бокс
ШОВКОВСКИЙ – о фиаско с Оболонью и печальной новости, которую получил клуб
ШОВКОВСКИЙ – о фиаско с Оболонью и печальной новости, которую получил клуб
13.09.2025, 19:54 16
Футбол
Кроуфорд мог бы победить Канело. Но имеем слишком много «но»
Кроуфорд мог бы победить Канело. Но имеем слишком много «но»
13.09.2025, 10:00 7
Бокс
Динамо отказалось от двух футболистов из-за нарушения комендантского часа
Динамо отказалось от двух футболистов из-за нарушения комендантского часа
13.09.2025, 07:45 4
Футбол
Тайсон Фьюри обратился с предложением к будущему сопернику Усика
Тайсон Фьюри обратился с предложением к будущему сопернику Усика
13.09.2025, 00:21 1
Бокс
Спорно, но закономерно. Шахтер упустил победу над Металлистом 1925
Спорно, но закономерно. Шахтер упустил победу над Металлистом 1925
13.09.2025, 20:00 231
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем