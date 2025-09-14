Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Заря – Колос. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Премьер-лига
Заря
14.09.2025 15:30 - : -
Колос Ковалевка
Украина. Премьер лига
Заря – Колос. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Команды сыграют матч 5 тура УПЛ

Заря – Колос. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Заря

Луганская Заря на номинально домашнем стадионе будет принимать ковалевский Колос в матче пятого тура Украинской Премьер-лиги.

Команды сыграют на стадионе «Динамо им. Валерия Лобановского» в городе Киев. Встреча начнется в 15:30 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Прямую трансляцию поединка можно просмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформах MEGOGO, Setanta, Киевстар ТВ.

Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
