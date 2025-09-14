ВИДЕО. Бывший футболист сб. Англии проиграл спор и стал маскотом

Бывшая звезда сборной Англии, «Ливерпуля» и «Тоттенхэма» Питер Крауч неожиданно вернулся в футбол – не как нападающий, а как самый высокий талисман в истории низших английских лиг.

Проиграв в своей лиге фэнтези, Крауч должен был выполнить шуточное наказание и на один день стал талисманом клуба «Фарнэм Таун», выступающего в Премьер-дивизион Южной лиги чемпионата Англии. Он вывел команду на матч против клуба «Шолинг».

Высоченный Крауч в клубных цветах возвышался над игроками и настоящими талисманами, пока за его выходом наблюдали соведущие подкаста – Крис Старк и бывший футболист сборной Англии Стив Сидвелл. 44-летнему Краучу устроили «полный талисманский день»: он участвовал в предматчевых встречах с игроками, вышел на поле в перерыве и поужинал вместе с другими талисманами.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua

Бывший №9 ростом 201 см также сделал фото с удивленными болельщиками на стадионе «Memorial Ground» в Суррей, вмещающем 2200 зрителей.

На поле новички дивизиона из «Фарнэма» сыграли вничью 2:2 и сохранили свою беспроигрышную серию.

Крауч завершил карьеру в 2019 году, забив 145 голов в 599 матчах чемпионата и 22 – в 42 играх за сборную Англии. Сейчас он работает футбольным экспертом.