Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Другие новости
ВИДЕО. Бывший футболист сб. Англии проиграл спор и стал маскотом

Питер Крауч всех повеселил и вошел в историю футбола

14 сентября 2025, 01:01
Instagram. Питер Крауч

Бывшая звезда сборной Англии, «Ливерпуля» и «Тоттенхэма» Питер Крауч неожиданно вернулся в футбол – не как нападающий, а как самый высокий талисман в истории низших английских лиг.

Проиграв в своей лиге фэнтези, Крауч должен был выполнить шуточное наказание и на один день стал талисманом клуба «Фарнэм Таун», выступающего в Премьер-дивизион Южной лиги чемпионата Англии. Он вывел команду на матч против клуба «Шолинг».

Высоченный Крауч в клубных цветах возвышался над игроками и настоящими талисманами, пока за его выходом наблюдали соведущие подкаста – Крис Старк и бывший футболист сборной Англии Стив Сидвелл. 44-летнему Краучу устроили «полный талисманский день»: он участвовал в предматчевых встречах с игроками, вышел на поле в перерыве и поужинал вместе с другими талисманами.

Бывший №9 ростом 201 см также сделал фото с удивленными болельщиками на стадионе «Memorial Ground» в Суррей, вмещающем 2200 зрителей.

На поле новички дивизиона из «Фарнэма» сыграли вничью 2:2 и сохранили свою беспроигрышную серию.

Крауч завершил карьеру в 2019 году, забив 145 голов в 599 матчах чемпионата и 22 – в 42 играх за сборную Англии. Сейчас он работает футбольным экспертом.

По теме:
ФОТО. Жена футболиста УПЛ впечатлила огненными снимаками с отдыха
0 голов в 4 матчах. Тяжелое начало сезона АПЛ для Астон Виллы
Манчестер Сити – Манчестер Юнайтед. Текстовая трансляция матча
видео Питер Крауч lifestyle сборная Англии по футболу Ливерпуль Тоттенхэм чемпионат Англии по футболу видео-реклама
Максим Лапченко Источник: ESPN
