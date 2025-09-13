Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ФОТО. Жена динамовца показала свой роскошный отдых
13 сентября 2025, 21:52
ФОТО. Жена динамовца показала свой роскошный отдых

Ольга Пихаленок насладилась Турцией

ФОТО. Жена динамовца показала свой роскошный отдых
Instagram. Ольга Пихаленок

Возлюбленная Александра Пихаленка показала атмосферные кадры с отдыха в Турции.

Ольга, возлюбленная полузащитника «Динамо» Александра Пихаленка, опубликовала новые фото с отдыха в Анталье.

На снимке девушка позирует босиком в лёгком белом платье на фоне пальм и банановых деревьев.

В подписи к публикации Ольга лаконично отметила: «Открытки из Турции с любовью».

фото lifestyle Александр Пихаленок Динамо Киев
Максим Лапченко Источник: Instagram
