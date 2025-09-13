Другие новости13 сентября 2025, 21:52 |
994
1
ФОТО. Жена динамовца показала свой роскошный отдых
Ольга Пихаленок насладилась Турцией
13 сентября 2025, 21:52 |
994
1
Возлюбленная Александра Пихаленка показала атмосферные кадры с отдыха в Турции.
Ольга, возлюбленная полузащитника «Динамо» Александра Пихаленка, опубликовала новые фото с отдыха в Анталье.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua
На снимке девушка позирует босиком в лёгком белом платье на фоне пальм и банановых деревьев.
В подписи к публикации Ольга лаконично отметила: «Открытки из Турции с любовью».
А що тут розкішного?
