МАРКЕВИЧ: «Трудно сказать, как Шахтер будет выглядеть без этих игроков»

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
13 сентября 2025, 10:12 |
Специалист похвалил донецкий «Шахтер» за удачный старт в УПЛ

Getty Images/Global Images Ukraine. Мирон Маркевич

Известный украинский тренер Мирон Маркевич назвал команду, которая приятно удивила его на старте Украинской Премьер-лиги. Специалист был достаточно убедительным.

– Лучшая команда августа?

– За игрой мне больше всего Шахтеру нравится, они хоть какой-то футбол демонстрируют. Больше команд я не вижу, не на что смотреть. Правда, «горняки» продали Судакова и Кевина, поэтому сложно сказать, как команда будет выглядеть без них. Посмотрим, – сказал Маркевич.

Шахтер продал Кевина и Георгия Судакова. Бразилец перебрался в АПЛ, где выступит за Фулхэм, а полузащитник национальной сборной Украины уже успел дебютировать за португальскую Бенфику.

Мирон Маркевич Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Кевин (Шахтер) Георгий Судаков трансферы трансферы УПЛ
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
