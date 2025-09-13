МАРКЕВИЧ: «Трудно сказать, как Шахтер будет выглядеть без этих игроков»
Специалист похвалил донецкий «Шахтер» за удачный старт в УПЛ
Известный украинский тренер Мирон Маркевич назвал команду, которая приятно удивила его на старте Украинской Премьер-лиги. Специалист был достаточно убедительным.
– Лучшая команда августа?
– За игрой мне больше всего Шахтеру нравится, они хоть какой-то футбол демонстрируют. Больше команд я не вижу, не на что смотреть. Правда, «горняки» продали Судакова и Кевина, поэтому сложно сказать, как команда будет выглядеть без них. Посмотрим, – сказал Маркевич.
Шахтер продал Кевина и Георгия Судакова. Бразилец перебрался в АПЛ, где выступит за Фулхэм, а полузащитник национальной сборной Украины уже успел дебютировать за португальскую Бенфику.
