ВИДЕО. Воспользовались шансом. Верес удвоил преимущество в игре с Кудровкой

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
12 сентября 2025, 19:22 | Обновлено 12 сентября 2025, 19:23
232
0

Максим Смиян шокировал гостей на старте второго тайма

НК Верес. Максим Смиян

12 сентября в 18:00 стартовал поединок пятого тура Украинской Премьер-лиги между клубами «Верес» и «Кудровка».

Проходит матч чемпионата Украины на стадионе «Авангард» в городе Ровно.

Первый тайм завершился минимальной победой хозяев благодаря точному удару Виталия Бойко в начале встречи.

После перерыва «Верес» во второй раз шокировал соперника на старте. Уже на 52-й минуте Максим Смиян удачно выбрал позицию и увеличил преимущество ровенского клуба.

