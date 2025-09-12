12 сентября в 18:00 стартовал поединок пятого тура Украинской Премьер-лиги между клубами «Верес» и «Кудровка».

Проходит матч чемпионата Украины на стадионе «Авангард» в городе Ровно.

Первый тайм завершился минимальной победой хозяев благодаря точному удару Виталия Бойко в начале встречи.

После перерыва «Верес» во второй раз шокировал соперника на старте. Уже на 52-й минуте Максим Смиян удачно выбрал позицию и увеличил преимущество ровенского клуба.

ВИДЕО. Воспользовались шансом. Верес удвоил преимущество в игре с Кудровкой