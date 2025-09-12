Испанские СМИ: «От Ваната никто не требует 20 голов в первом сезоне»

Журналисты популярного испанского издания AS считают, что перед новичком Жироны Владислава Ваната стоит важная задача, однако украинец может с ней справиться.

«Ла Лига – не УПЛ, но никто не требует от Ваната в первый сезон в Испании забивать 20 голов. Год назад клуб пригласил Данжуму и Миовски, которые на двоих забили четыре гола в сезоне».

«Забить 4+ голов и больше помогать команде в атаке – вполне достижимая задача для Ваната. Сейчас Жирона в кризисе у ворот соперника, забив лишь один мяч за три тура», – отметили журналисты.

Жирона проиграла три матча Ла Лиги с общим счетом 1:10.

Ванат может дебютировать за новую команду в воскресенье в матче с Сельтой.