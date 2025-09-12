Руслан РОТАНЬ: «Начало чемпионата получилось не таким, как мы хотели»
Коуч «Полесья» заявил, что впереди много работы
Главный тренер житомирского «Полесья» Руслан Ротань заявил, что не ожидал провального старта сезона во главе «волков» в Украинской Премьер-лиге.
«Начало чемпионата получилось не таким, как мы хотели, но это только добавляет мотивации все исправить. Новое всегда дается тяжелее, но мы уверены, что шаг за шагом придем к своей игре», – сказал Ротань.
В нынешнем сезоне житомирское «Полесье» занимает 10-ю строчку турнирной таблицы Украинской Премьер-лиги, имея в своем активе 3 зачетных пункта после 4 сыгранных матчей.
Ранее Руслан Ротань заявлял, что УПЛ должна пересмотреть регламент соревнований.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Александр ставит на американца
Артем рассказал, почему покинул клуб