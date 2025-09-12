Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
12 сентября 2025, 08:59 | Обновлено 12 сентября 2025, 09:09
Руслан РОТАНЬ: «Начало чемпионата получилось не таким, как мы хотели»

Коуч «Полесья» заявил, что впереди много работы

Руслан РОТАНЬ: «Начало чемпионата получилось не таким, как мы хотели»
Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Ротань

Главный тренер житомирского «Полесья» Руслан Ротань заявил, что не ожидал провального старта сезона во главе «волков» в Украинской Премьер-лиге.

«Начало чемпионата получилось не таким, как мы хотели, но это только добавляет мотивации все исправить. Новое всегда дается тяжелее, но мы уверены, что шаг за шагом придем к своей игре», – сказал Ротань.

В нынешнем сезоне житомирское «Полесье» занимает 10-ю строчку турнирной таблицы Украинской Премьер-лиги, имея в своем активе 3 зачетных пункта после 4 сыгранных матчей.

Ранее Руслан Ротань заявлял, что УПЛ должна пересмотреть регламент соревнований.

Руслан Ротань Полесье Житомир Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: ФК Полесье
