13 сентября 2025, 01:53 |
Раджа НАИНГГОЛАН «Этот украинец очень переоценен»

Экс-звезда сборной Бельгии раскритиковал Артема Довбика

Getty Images/Global Images Ukraine. Раджа Наингголан

Бывший звездный полузащитник «Ромы» и сборной Бельгии Раджа Наингголан высказался об украинском голеадоре «волков» Артеме Довбике.

«Артем Довбик? Этот украинец очень переоценен. Ману Коне? Он ни переоценен, ни недооценен. Хорошо играет. Но таких игроков много и они не могут достичь нужного уровня», – сказал Наингголан.

28-летний нападающий «Ромы» Артем Довбик мог сменить клубную прописку – украинца хотел подписать клуб, который семь раз побеждал в Лиге чемпионов. Главным фаворитом на подписание украинца был «Милан» – рассматривались различные варианты перехода, но сделка так и не состоялась.

Источник: LaRoma24.it
