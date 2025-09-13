Раджа НАИНГГОЛАН «Этот украинец очень переоценен»

Бывший звездный полузащитник «Ромы» и сборной Бельгии Раджа Наингголан высказался об украинском голеадоре «волков» Артеме Довбике.

«Артем Довбик? Этот украинец очень переоценен. Ману Коне? Он ни переоценен, ни недооценен. Хорошо играет. Но таких игроков много и они не могут достичь нужного уровня», – сказал Наингголан.

28-летний нападающий «Ромы» Артем Довбик мог сменить клубную прописку – украинца хотел подписать клуб, который семь раз побеждал в Лиге чемпионов. Главным фаворитом на подписание украинца был «Милан» – рассматривались различные варианты перехода, но сделка так и не состоялась.