Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Александрия – ЛНЗ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Премьер-лига
Александрия
12.09.2025 15:30 - : -
ЛНЗ Черкассы
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
11 сентября 2025, 11:50 | Обновлено 11 сентября 2025, 12:14
76
0

Александрия – ЛНЗ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Матч чемпионата Украины по футболу

11 сентября 2025, 11:50 | Обновлено 11 сентября 2025, 12:14
76
0
Александрия – ЛНЗ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Александрия

12 сентября в 15:30 начнется матч чемпионата Украины по футболу между Александрией и ЛНЗ. Это встреча 5-го тура сезона УПЛ.

По итогам четырех туров Александрия не набрала ни одного очка и занимает последнее место, а ЛНЗ с 7 пунктами идет на 8-й позиции.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Прямую трансляцию поединка можно просмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформах MEGOGO, Сетанта, Киевстар ТБ и других.

Александрия – ЛНЗ. Начало в 15:30

Favbet
Ліцензія КРАІЛ № 433 від 13.12.2022
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Украинский тренер: «Адаптация Ротаня? А сколько времени дали Турану?»
ФЕДОРЧУК: «Эти клубы разочаровывают. Там состоятся отставки наставников»
Полесье предлагает изменения в украинском футболе из-за еврокубков
Александрия Украинская Премьер-лига где смотреть ЛНЗ Черкассы Александрия - ЛНЗ смотреть онлайн
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Лунин вернулся в общую группу Реала, восстановившись от травмы
Футбол | 11 сентября 2025, 09:24 9
Лунин вернулся в общую группу Реала, восстановившись от травмы
Лунин вернулся в общую группу Реала, восстановившись от травмы

Голкипер готовится к следующему матчу «сливочных»

Рука Зинченко. Экс-арбитр ФИФА оценил пенальти в ворота сборной Украины
Футбол | 10 сентября 2025, 17:15 5
Рука Зинченко. Экс-арбитр ФИФА оценил пенальти в ворота сборной Украины
Рука Зинченко. Экс-арбитр ФИФА оценил пенальти в ворота сборной Украины

Сергей Шебек не согласен с решением арбитра в матче отбора на ЧМ-2026 Азербайджан – Украина

Динамо предложили вратаря сборной Украины. Суркис уже принял решение
Футбол | 11.09.2025, 08:30
Динамо предложили вратаря сборной Украины. Суркис уже принял решение
Динамо предложили вратаря сборной Украины. Суркис уже принял решение
Лучшие матчи украинских клубов в еврокубках. После Лобановского
Футбол | 11.09.2025, 12:11
Лучшие матчи украинских клубов в еврокубках. После Лобановского
Лучшие матчи украинских клубов в еврокубках. После Лобановского
В команде Усика определились, кто станет его следующим соперником
Бокс | 10.09.2025, 23:42
В команде Усика определились, кто станет его следующим соперником
В команде Усика определились, кто станет его следующим соперником
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Назван самый богатый теннисист в истории. Алькарас – 6-й, кто лидер?
Назван самый богатый теннисист в истории. Алькарас – 6-й, кто лидер?
10.09.2025, 04:02
Теннис
Хацкевич назвал трех игроков, из-за которых Украина опозорилась в Баку
Хацкевич назвал трех игроков, из-за которых Украина опозорилась в Баку
11.09.2025, 07:36 11
Футбол
Сауль АЛЬВАРЕС: «Этот парень уже превзошел Мейвезера, и это факт»
Сауль АЛЬВАРЕС: «Этот парень уже превзошел Мейвезера, и это факт»
10.09.2025, 04:59 1
Бокс
ЛЕОНЕНКО: «Это лучший игрок сборной Украины. Не понял, почему продали»
ЛЕОНЕНКО: «Это лучший игрок сборной Украины. Не понял, почему продали»
10.09.2025, 06:48 1
Футбол
Катмен Усика: «Это бой века. Но боюсь, мы увидим сенсацию»
Катмен Усика: «Это бой века. Но боюсь, мы увидим сенсацию»
10.09.2025, 00:02
Бокс
Азербайджан – Украина – 1:1. Позор в Баку. Видео голов и обзор матча
Азербайджан – Украина – 1:1. Позор в Баку. Видео голов и обзор матча
09.09.2025, 21:20 20
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо назначило нового тренера. Он играл за сборную Украины
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо назначило нового тренера. Он играл за сборную Украины
09.09.2025, 16:12 60
Футбол
Промоутер Паркера: «Готов поставить свой дом, что Усик этого не сделает»
Промоутер Паркера: «Готов поставить свой дом, что Усик этого не сделает»
10.09.2025, 04:21
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем