ОФИЦИАЛЬНО. Защитник Александрии перебрался в Ворсклу

Украинский защитник Даниил Романенко стали игроком «Ворсклы». Об этом сообщает пресс-служба полтавского клуба.

Соглашение между 21-летним футболистом и представителем Первой лиги Украины рассчитано на 2 сезона.

Последним клубом Даниила была «Александрия».

В прошедшем сезоне Романенко выступал за вторую команду «Александрии». За 3 матчей во Второй лиге Украины он успел отличиться 1 забитым мячом.

