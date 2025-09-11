Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Первая лига
ОФИЦИАЛЬНО. Защитник Александрии перебрался в Ворсклу

Даниил Романенко присоединился к полтавскому клубу

ФК Ворскла. Даниил Романенко

Украинский защитник Даниил Романенко стали игроком «Ворсклы». Об этом сообщает пресс-служба полтавского клуба.

Соглашение между 21-летним футболистом и представителем Первой лиги Украины рассчитано на 2 сезона.

Последним клубом Даниила была «Александрия».

В прошедшем сезоне Романенко выступал за вторую команду «Александрии». За 3 матчей во Второй лиге Украины он успел отличиться 1 забитым мячом.

Ранее сообщалось о том, что «Ингулец» разгромил «Ворсклу».

Даниил Кирияка
