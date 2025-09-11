Украина. Первая лига11 сентября 2025, 03:18 |
ОФИЦИАЛЬНО. Защитник Александрии перебрался в Ворсклу
Даниил Романенко присоединился к полтавскому клубу
Украинский защитник Даниил Романенко стали игроком «Ворсклы». Об этом сообщает пресс-служба полтавского клуба.
Соглашение между 21-летним футболистом и представителем Первой лиги Украины рассчитано на 2 сезона.
Последним клубом Даниила была «Александрия».
В прошедшем сезоне Романенко выступал за вторую команду «Александрии». За 3 матчей во Второй лиге Украины он успел отличиться 1 забитым мячом.
Ранее сообщалось о том, что «Ингулец» разгромил «Ворсклу».
