Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Экс-игрок сборной Украины: «Такой результат – не случайный»
Чемпионат мира
10 сентября 2025, 15:47 |
895
1

Экс-игрок сборной Украины: «Такой результат – не случайный»

Создалось впечатление, что для наших ребят главное было не проиграть

10 сентября 2025, 15:47 |
895
1
Экс-игрок сборной Украины: «Такой результат – не случайный»
Сергей Задорожный

Бывший защитник национальной сборной Украины Сергей Задорожный эксклюзивно для Sport.ua поделился впечатлениями от поединка подопечных Сергея Реброва с азербайджанцами в отборе ЧМ 2026 года, который завершился вничью – 1:1.

«Украинской сборной нужно было выигрывать в Баку, чтобы сохранить шансы на продолжение борьбы за путевку в финальную часть чемпионата мира. Но сложилось впечатление, что для наших ребят главное было не проиграть. Это касалось как выбора стартового состава, так и игры, которая не была заточена на атаку.

Вроде бы и игровое преимущество, контроль мяча сомнений не вызывали, однако это не могло принести нам весомые дивиденды из-за монотонных перетасовок в середине поля. У хозяев было достаточно времени, чтобы перестроиться и перекрыть свободные зоны, которые иногда возникали в их оборонительных редутах.

Конечно, если бы гости использовали дальние удары, то хозяева были бы вынуждены встречать их выше, появлялось бы пространство, но в нашем арсенале не оказалось этого грозного «оружия». Поэтому ничейный итог нельзя назвать случайным.

В двух стартовых матчах отборочного цикла подопечные Сергея Реброва разочаровали. Кстати, в последние годы они часто сами создают себе проблемы и затем прилагают титанические усилия, чтобы наверстать упущенное. Это им не всегда удается.

Кстати, судьба второго места в нашей группе может решиться уже в октябре. Многое будет зависеть от того, как украинцы сыграют в Исландии. Нам нужно выигрывать, но такую же задачу будут ставить перед собой и хозяева, которые постепенно улучшили свою игру. Мы же пока только в поиске».

Ранее форвард сборной Азербайджана Рустам Ахмедзаде прокомментировал ничью против национальной команды Украины.

По теме:
Эквадор повторил уникальное достижение Бразилии в квалификации к ЧМ
Отбор на ЧМ-2026. 18 сборных уже вышли на чемпионат мира
МАТВИЕНКО: «Реакция Реброва после матча была сдержанной»
сборная Украины по футболу сборная Азербайджана по футболу ЧМ-2026 по футболу Азербайджан - Украина Сергей Задорожный инсайд
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
Оцените материал
(11)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Виктор ЛЕОНЕНКО: «Он должен отказаться ехать в сборную Украины»
Футбол | 10 сентября 2025, 08:05 6
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Он должен отказаться ехать в сборную Украины»
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Он должен отказаться ехать в сборную Украины»

Бывший игрок «Динамо» – об Андрее Ярмоленко

Азербайджан – Украина – 1:1. Позор в Баку. Видео голов и обзор матча
Футбол | 09 сентября 2025, 21:20 20
Азербайджан – Украина – 1:1. Позор в Баку. Видео голов и обзор матча
Азербайджан – Украина – 1:1. Позор в Баку. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча квалификации чемпионата мира 2026

Аргентина завершила отбор к ЧМ-2026 поражением в матче с двумя удалениями
Футбол | 10.09.2025, 04:09
Аргентина завершила отбор к ЧМ-2026 поражением в матче с двумя удалениями
Аргентина завершила отбор к ЧМ-2026 поражением в матче с двумя удалениями
«Уже поздно». Легенда Динамо ответил, стоит ли увольнять Реброва
Футбол | 10.09.2025, 11:12
«Уже поздно». Легенда Динамо ответил, стоит ли увольнять Реброва
«Уже поздно». Легенда Динамо ответил, стоит ли увольнять Реброва
Реал сообщил подробности о состоянии Лунина, Беллингема и других игроков
Футбол | 10.09.2025, 15:31
Реал сообщил подробности о состоянии Лунина, Беллингема и других игроков
Реал сообщил подробности о состоянии Лунина, Беллингема и других игроков
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Alex
Да, будет же повтор. Просто упал бы и был бы пенальти так как за плечо дернули. А после цирка который реф посмотрел , все отменил.  
Ответить
0
Популярные новости
Азербайджан – Украина. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026
Азербайджан – Украина. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026
09.09.2025, 17:17 26
Футбол
Юлиан Бойко сенсационно обыграл экс-чемпиона мира на турнире в Уолсолле
Юлиан Бойко сенсационно обыграл экс-чемпиона мира на турнире в Уолсолле
09.09.2025, 14:49 4
Снукер
ЛЕОНЕНКО: «Это лучший игрок сборной Украины. Не понял, почему продали»
ЛЕОНЕНКО: «Это лучший игрок сборной Украины. Не понял, почему продали»
10.09.2025, 06:48 1
Футбол
Виталий КВАРЦЯНЫЙ: «Зачем Довбику это было делать, не понимаю»
Виталий КВАРЦЯНЫЙ: «Зачем Довбику это было делать, не понимаю»
09.09.2025, 07:42 3
Футбол
Ребров принял радикальное решение после неудачи в матче против Азербайджана
Ребров принял радикальное решение после неудачи в матче против Азербайджана
10.09.2025, 08:44 53
Футбол
Юлиан Бойко вышел в 1/8 финала в Уолсолле и попал на чемпиона мира
Юлиан Бойко вышел в 1/8 финала в Уолсолле и попал на чемпиона мира
09.09.2025, 01:59
Снукер
Украинский боксер выиграл каждый раунд, но проиграл бой. Как это возможно?
Украинский боксер выиграл каждый раунд, но проиграл бой. Как это возможно?
08.09.2025, 20:29 2
Бокс
АЛЬ-ШЕЙХ – предостерег звезду бокса: «Мужик, ты можешь забыть об этом»
АЛЬ-ШЕЙХ – предостерег звезду бокса: «Мужик, ты можешь забыть об этом»
08.09.2025, 23:08
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем