Экс-игрок сборной Украины: «Такой результат – не случайный»

Бывший защитник национальной сборной Украины Сергей Задорожный эксклюзивно для Sport.ua поделился впечатлениями от поединка подопечных Сергея Реброва с азербайджанцами в отборе ЧМ 2026 года, который завершился вничью – 1:1.

«Украинской сборной нужно было выигрывать в Баку, чтобы сохранить шансы на продолжение борьбы за путевку в финальную часть чемпионата мира. Но сложилось впечатление, что для наших ребят главное было не проиграть. Это касалось как выбора стартового состава, так и игры, которая не была заточена на атаку.

Вроде бы и игровое преимущество, контроль мяча сомнений не вызывали, однако это не могло принести нам весомые дивиденды из-за монотонных перетасовок в середине поля. У хозяев было достаточно времени, чтобы перестроиться и перекрыть свободные зоны, которые иногда возникали в их оборонительных редутах.

Конечно, если бы гости использовали дальние удары, то хозяева были бы вынуждены встречать их выше, появлялось бы пространство, но в нашем арсенале не оказалось этого грозного «оружия». Поэтому ничейный итог нельзя назвать случайным.

В двух стартовых матчах отборочного цикла подопечные Сергея Реброва разочаровали. Кстати, в последние годы они часто сами создают себе проблемы и затем прилагают титанические усилия, чтобы наверстать упущенное. Это им не всегда удается.

Кстати, судьба второго места в нашей группе может решиться уже в октябре. Многое будет зависеть от того, как украинцы сыграют в Исландии. Нам нужно выигрывать, но такую же задачу будут ставить перед собой и хозяева, которые постепенно улучшили свою игру. Мы же пока только в поиске».

