У кого 7,7? Определен лучший игрок сборной Украины в матче с Азербайджаном

Во вторник, 9 сентября, состоялся матч второго тура квалификации к ЧМ-2026, в котором встретились команды Азербайджана и Украины. «Сине-желтые» не сумели одолеть соперника, несмотря на статус фаворита – поединок завершился со счетом 1:1.

Статистический портал Sofascore опубликовал оценки игроков после завершения этого противостояния. Лучшим футболистом встречи стал азербайджанский полузащитник Эмин Махмудов (7,7), который вышел в стартовом составе, провел на поле 90 минут, забил гол в ворота соперника и заработал желтую карточку.

Самую высокую оценку в составе сборной Украины получил вингер Александр Зубков – в активе 29-летнего футболиста 2 удара по воротам, 74% точных передач, 1 удачный навес из 10.

После двух туров отбора на ЧМ-2026 в квартете D лидирует сборная Франции, которая набрала шесть баллов из шести возможных. Исландия имеет в своем активе три очка, Украина и Азербайджан заработали по одному.

В следующем туре подопечные Сергея Реброва сыграют на выезде против Исландии, а Франция встретится на домашней арене с Азербайджаном. Поединки состоятся 10 октября.

Оценки игроков за матч Азербайджан – Украина в отборе на ЧМ-2026 (по версии Sofascore):