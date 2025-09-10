Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. У кого 7,7? Определен лучший игрок сборной Украины в матче с Азербайджаном
Чемпионат мира
10 сентября 2025, 14:53 |
250
0

У кого 7,7? Определен лучший игрок сборной Украины в матче с Азербайджаном

Самую высокую оценку в составе «сине-желтой» команды получил вингер Александр Зубков

10 сентября 2025, 14:53 |
250
0
У кого 7,7? Определен лучший игрок сборной Украины в матче с Азербайджаном
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зубков

Во вторник, 9 сентября, состоялся матч второго тура квалификации к ЧМ-2026, в котором встретились команды Азербайджана и Украины. «Сине-желтые» не сумели одолеть соперника, несмотря на статус фаворита – поединок завершился со счетом 1:1.

Статистический портал Sofascore опубликовал оценки игроков после завершения этого противостояния. Лучшим футболистом встречи стал азербайджанский полузащитник Эмин Махмудов (7,7), который вышел в стартовом составе, провел на поле 90 минут, забил гол в ворота соперника и заработал желтую карточку.

Самую высокую оценку в составе сборной Украины получил вингер Александр Зубков – в активе 29-летнего футболиста 2 удара по воротам, 74% точных передач, 1 удачный навес из 10.

После двух туров отбора на ЧМ-2026 в квартете D лидирует сборная Франции, которая набрала шесть баллов из шести возможных. Исландия имеет в своем активе три очка, Украина и Азербайджан заработали по одному.

В следующем туре подопечные Сергея Реброва сыграют на выезде против Исландии, а Франция встретится на домашней арене с Азербайджаном. Поединки состоятся 10 октября.

Оценки игроков за матч Азербайджан Украина в отборе на ЧМ-2026 (по версии Sofascore):

По теме:
Форвард Азербайджана: «Я играл в Украине немало лет, это была особая игра»
Он играл за Барселону. Чигринский завершил карьеру: сколько голов, трофеев
ОПРОС. Следует ли руководству УАФ отправить в отставку Сергея Реброва?
ЧМ-2026 по футболу сборная Азербайджана по футболу сборная Украины по футболу Азербайджан - Украина Эмин Махмудов Александр Зубков оценки SofaScore
Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ничья как поражение. Украина упустила победу над Азербайджаном
Футбол | 09 сентября 2025, 20:59 447
Ничья как поражение. Украина упустила победу над Азербайджаном
Ничья как поражение. Украина упустила победу над Азербайджаном

Команда Реброва не удержала победный счет в тяжелой игре

ФОТО. Реакция игроков сборной Украины на ничью в Баку
Футбол | 09 сентября 2025, 21:25 25
ФОТО. Реакция игроков сборной Украины на ничью в Баку
ФОТО. Реакция игроков сборной Украины на ничью в Баку

Неожиданная потеря очков в Азербайджане

Легенда Ливерпуля – о Зинченко: «Он мне нравится, умный игрок»
Футбол | 10.09.2025, 14:24
Легенда Ливерпуля – о Зинченко: «Он мне нравится, умный игрок»
Легенда Ливерпуля – о Зинченко: «Он мне нравится, умный игрок»
«Уже поздно». Легенда Динамо ответил, стоит ли увольнять Реброва
Футбол | 10.09.2025, 11:12
«Уже поздно». Легенда Динамо ответил, стоит ли увольнять Реброва
«Уже поздно». Легенда Динамо ответил, стоит ли увольнять Реброва
Азербайджан – Украина – 1:1. Позор в Баку. Видео голов и обзор матча
Футбол | 09.09.2025, 21:20
Азербайджан – Украина – 1:1. Позор в Баку. Видео голов и обзор матча
Азербайджан – Украина – 1:1. Позор в Баку. Видео голов и обзор матча
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Юлиан Бойко вышел в 1/8 финала в Уолсолле и попал на чемпиона мира
Юлиан Бойко вышел в 1/8 финала в Уолсолле и попал на чемпиона мира
09.09.2025, 01:59
Снукер
Дубль Ярмоленко, ассист от Бленуце. Динамо провело матч с Лесным
Дубль Ярмоленко, ассист от Бленуце. Динамо провело матч с Лесным
08.09.2025, 17:05 102
Футбол
АЛЬ-ШЕЙХ – предостерег звезду бокса: «Мужик, ты можешь забыть об этом»
АЛЬ-ШЕЙХ – предостерег звезду бокса: «Мужик, ты можешь забыть об этом»
08.09.2025, 23:08
Бокс
Украинский боксер выиграл каждый раунд, но проиграл бой. Как это возможно?
Украинский боксер выиграл каждый раунд, но проиграл бой. Как это возможно?
08.09.2025, 20:29 2
Бокс
Виталий КВАРЦЯНЫЙ: «Зачем Довбику это было делать, не понимаю»
Виталий КВАРЦЯНЫЙ: «Зачем Довбику это было делать, не понимаю»
09.09.2025, 07:42 3
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо назначило нового тренера. Он играл за сборную Украины
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо назначило нового тренера. Он играл за сборную Украины
09.09.2025, 16:12 57
Футбол
Фабио УОРДЛИ: «Паркер поставил на кон свой бой с Усиком»
Фабио УОРДЛИ: «Паркер поставил на кон свой бой с Усиком»
09.09.2025, 04:10
Бокс
Лунин принял категорическое решение. Он отказался играть с украинцами
Лунин принял категорическое решение. Он отказался играть с украинцами
09.09.2025, 07:10 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем