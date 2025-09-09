9 сентября проходит матч квалификации чемпионата мира 2026 в группе D между сборными Азербайджана и Украины.

Команды играют на стадионе имени Тофика Бахрамова в Баку. Время начала встречи – 19:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На 72-й минуте счет стал 1:1. Эмин Махмудов реализовал пенальти в ворота сине-желтых.

Рефери назначил 11-метровый после просмотра VAR – Александр Зинченко сыграл рукой в борьбе с игроком соперников.

ВИДЕО. Украина пропустила гол от Азербайджана с пенальти на 72-й минуте

ГОЛ! 1:1 Махмудов, 72 мин. (пен.)