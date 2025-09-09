Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ВИДЕО. Украина пропустила гол от Азербайджана с пенальти на 72-й минуте
Чемпионат мира
09 сентября 2025, 20:34 | Обновлено 09 сентября 2025, 20:50
2

Эмин Махмудов поразил ворота украинцев с 11-метровой точки во втором тайме

9 сентября проходит матч квалификации чемпионата мира 2026 в группе D между сборными Азербайджана и Украины.

Команды играют на стадионе имени Тофика Бахрамова в Баку. Время начала встречи – 19:00 по Киеву.

На 72-й минуте счет стал 1:1. Эмин Махмудов реализовал пенальти в ворота сине-желтых.

Рефери назначил 11-метровый после просмотра VAR – Александр Зинченко сыграл рукой в борьбе с игроком соперников.

ГОЛ! 1:1 Махмудов, 72 мин. (пен.)

видео голов и обзор сборная Украины по футболу сборная Азербайджана по футболу Азербайджан - Украина ЧМ-2026 по футболу пенальти VAR Александр Зинченко
DaVinci
Поки що спрогнозував точний рахунок і заміни від Сярожі)))
Ответить
+1
MIRRA
хай Азери забють другий, хоч народ порадіє. Нашим все рівно нічого не світить, Ісландці згвалтують...
Ответить
0
