Усик сыграет в одной команде с ван дер Саром, Дзанетти, Кака и Дель Пьеро

15 сентября на арене «Estádio José Alvalade» в португальском Лиссабоне состоится благотворительный матч, который посетят звезды мирового футбола, а также абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик.

Пресс-служба организации Legends Charity Game сообщила об участии известного боксера из Украины. Усик будет играть за команды мировых легенд, а его соперником станет команда легенд Португалии.

«Абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик войдет в состав команды World Legends на благотворительной игре Legends! Он присоединится к инициативе за сбор средств для наших четырех благотворительных организаций, которые поддерживают общины, пострадавшие от войны, в Украине и во всем мире», – сообщили в организации.

Состав мировых легенд: Эдвин ван дер Сар, Петр Чех, Джон Терри, Майкл Овен, Карлес Пуйоль, Гаиска Мендьета, Юрий Джоркаефф, Георге Хаджи, Христо Стоичков, Хенрик Ларссон, Георгиос Карагунис, Кафу, Хавьер Дзанетти, Роберто Карлос, Кака, Хавьер Савиола, Диего Лугано, Марек Хамшик, Рене Игита, Марко Матерацци, Патрис Эвра, Алессандро Дель Пьеро, Александр Усик.

Сборная легенд Португалии: Луиш Фигу, Рикарду Куарежма, Нани, Элисеу, Бруну Алвеш, Рикарду Карвалью, Пепе, Фабиу Коэнтрао, Манише, Витор Байя, Деку, Бету, Дани, Элдер Поштига, Нуно Гомеш, Угу Алмейда, Тьяго Мендес, Жозе Босингва, Хорхе Андраде, Симау.