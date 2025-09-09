Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Усик сыграет в одной команде с ван дер Саром, Дзанетти, Кака и Дель Пьеро
Другие новости
09 сентября 2025, 23:24 |
260
0

Усик сыграет в одной команде с ван дер Саром, Дзанетти, Кака и Дель Пьеро

15 сентября состоится благотворительный матч мировых легенд против легенд Португалии

09 сентября 2025, 23:24 |
260
0
Усик сыграет в одной команде с ван дер Саром, Дзанетти, Кака и Дель Пьеро
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

15 сентября на арене «Estádio José Alvalade» в португальском Лиссабоне состоится благотворительный матч, который посетят звезды мирового футбола, а также абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик.

Пресс-служба организации Legends Charity Game сообщила об участии известного боксера из Украины. Усик будет играть за команды мировых легенд, а его соперником станет команда легенд Португалии.

«Абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик войдет в состав команды World Legends на благотворительной игре Legends! Он присоединится к инициативе за сбор средств для наших четырех благотворительных организаций, которые поддерживают общины, пострадавшие от войны, в Украине и во всем мире», – сообщили в организации.

Состав мировых легенд: Эдвин ван дер Сар, Петр Чех, Джон Терри, Майкл Овен, Карлес Пуйоль, Гаиска Мендьета, Юрий Джоркаефф, Георге Хаджи, Христо Стоичков, Хенрик Ларссон, Георгиос Карагунис, Кафу, Хавьер Дзанетти, Роберто Карлос, Кака, Хавьер Савиола, Диего Лугано, Марек Хамшик, Рене Игита, Марко Матерацци, Патрис Эвра, Алессандро Дель Пьеро, Александр Усик.

Сборная легенд Португалии: Луиш Фигу, Рикарду Куарежма, Нани, Элисеу, Бруну Алвеш, Рикарду Карвалью, Пепе, Фабиу Коэнтрао, Манише, Витор Байя, Деку, Бету, Дани, Элдер Поштига, Нуно Гомеш, Угу Алмейда, Тьяго Мендес, Жозе Босингва, Хорхе Андраде, Симау.

По теме:
Модрич попал в список самых дорогих 40-летних футболистов в истории
15 сентября в Лиссабоне состоится битва легенд португальского футбола
ФОТО. Милота дня. Александр Усик с дочерью разорвали соцсети
Александр Усик Эдвин ван дер Сар Петр Чех Джон Терри Майкл Оуэн Карлес Пуйоль Гаиска Мендьета Юрий Джоркаефф Георге Хаджи Христо Стоичков Хенрик Ларссон Георгиос Карагунис Кака Хавьер Савиола Кафу Хавьер Дзанетти Роберто Карлос Алессандро Дель Пьеро Диего Лугано Рене Игита Патрис Эвра Марко Матерацци Луиш Фигу Рикарду Куарежма Луиш Нани Бруну Алвеш Рикарду Карвалью Пепе Фабиу Коэнтрау Манише Жозе Босингва Деку Угу Алмейда Бету (Антониу Алберту Баштуш Пимпарел) Симау Саброза Нуну Гомеш Элдер Поштига
Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Поле». Ребров пояснил, почему Украина опозорилась в матче с Азербайджаном
Футбол | 09 сентября 2025, 21:35 63
«Поле». Ребров пояснил, почему Украина опозорилась в матче с Азербайджаном
«Поле». Ребров пояснил, почему Украина опозорилась в матче с Азербайджаном

Наставник украинцев прокомментировал результат матча квалификации ЧМ в Баку (1:1)

Ничья как поражение. Украина упустила победу над Азербайджаном
Футбол | 09 сентября 2025, 20:59 375
Ничья как поражение. Украина упустила победу над Азербайджаном
Ничья как поражение. Украина упустила победу над Азербайджаном

Команда Реброва не удержала победный счет в тяжелой игре

Лунин принял категорическое решение. Он отказался играть с украинцами
Футбол | 09.09.2025, 07:10
Лунин принял категорическое решение. Он отказался играть с украинцами
Лунин принял категорическое решение. Он отказался играть с украинцами
Вернидуб встретился с владельцем известного клуба УПЛ. Будет возвращение?
Футбол | 09.09.2025, 00:40
Вернидуб встретился с владельцем известного клуба УПЛ. Будет возвращение?
Вернидуб встретился с владельцем известного клуба УПЛ. Будет возвращение?
Румыния Луческу сыграла вничью с Кипром
Футбол | 09.09.2025, 23:41
Румыния Луческу сыграла вничью с Кипром
Румыния Луческу сыграла вничью с Кипром
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ОФИЦИАЛЬНО. Легенда Динамо подписал контракт с Полесьем
ОФИЦИАЛЬНО. Легенда Динамо подписал контракт с Полесьем
08.09.2025, 14:48 30
Футбол
Янник Синнер – Карлос Алькарас. Прогноз и анонс на финальный матч US Open
Янник Синнер – Карлос Алькарас. Прогноз и анонс на финальный матч US Open
07.09.2025, 20:45 1
Теннис
ДЕ ЛА ХОЙЯ: «Если он победит, то станет лучшим боксером во все времена»
ДЕ ЛА ХОЙЯ: «Если он победит, то станет лучшим боксером во все времена»
09.09.2025, 08:26 2
Бокс
Будет суд в Лозанне. Появились новые детали в допинговом деле Мудрика
Будет суд в Лозанне. Появились новые детали в допинговом деле Мудрика
08.09.2025, 07:38 19
Футбол
Скандал продолжается. Дешам обратился к ПСЖ после матча с Украиной
Скандал продолжается. Дешам обратился к ПСЖ после матча с Украиной
08.09.2025, 10:33 1
Футбол
Отбор ЧМ. Германия одержала первую победу, Словакия с трудом взяла 3 очка
Отбор ЧМ. Германия одержала первую победу, Словакия с трудом взяла 3 очка
07.09.2025, 23:43 3
Футбол
Йожеф САБО: «Игроки сборной просто «плавили» тренера. Атмосфера изменится»
Йожеф САБО: «Игроки сборной просто «плавили» тренера. Атмосфера изменится»
09.09.2025, 06:55 5
Футбол
Украинский боксер выиграл каждый раунд, но проиграл бой. Как это возможно?
Украинский боксер выиграл каждый раунд, но проиграл бой. Как это возможно?
08.09.2025, 20:29 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем