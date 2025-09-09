Директор Богемианса: «Мы провели успешные переговоры с Динамо»
Дарек Якубович прокомментировал переход Эрика Рамиреса в чемпионат Чехии
Спортивный директор чешского «Богемианса» Дарек Якубович прокомментировал переход форварда киевского «Динамо» Эрика Рамиреса, который проведет в новом клубе сезон 2025/26 на правах аренды:
«Эрик сейчас находится в лучшем футбольном возрасте. Мы верим, что в «Богемиансе» он раскроет свой потенциал. У него уже есть опыт игры в Чехии, поэтому акклиматизация не должна стать для него проблемой.
Последние годы он провел в чемпионате Украины, но вскоре после его приезда там началась война, поэтому Рамирес предпочёл играть в аренде в более безопасных регионах.
Мы провели успешные переговоры с киевским «Динамо», за один день согласовали все условия арендного соглашения с игроком, его агентами и украинской командой.. Эрик присоединится к команде на этой неделе, когда прибудет из Южной Америки», – сообщил Якубович.
Рамирес присоединился к «Динамо» в июле 2021 года, когда перебрался в Украину из чемпионата Словакии, однако так и не сумел побороться за место в стартовом составе. За последние четыре года венесуэльский форвард играл в аренде за команды Испании, Словакии, Колумбии и Аргентины.
