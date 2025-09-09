Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Директор Богемианса: «Мы провели успешные переговоры с Динамо»
Украина. Премьер лига
09 сентября 2025, 11:31 | Обновлено 09 сентября 2025, 11:37
314
0

Директор Богемианса: «Мы провели успешные переговоры с Динамо»

Дарек Якубович прокомментировал переход Эрика Рамиреса в чемпионат Чехии

09 сентября 2025, 11:31 | Обновлено 09 сентября 2025, 11:37
314
0
Директор Богемианса: «Мы провели успешные переговоры с Динамо»
Instagram. Эрик Рамирес

Спортивный директор чешского «Богемианса» Дарек Якубович прокомментировал переход форварда киевского «Динамо» Эрика Рамиреса, который проведет в новом клубе сезон 2025/26 на правах аренды:

«Эрик сейчас находится в лучшем футбольном возрасте. Мы верим, что в «Богемиансе» он раскроет свой потенциал. У него уже есть опыт игры в Чехии, поэтому акклиматизация не должна стать для него проблемой.

Последние годы он провел в чемпионате Украины, но вскоре после его приезда там началась война, поэтому Рамирес предпочёл играть в аренде в более безопасных регионах.

Мы провели успешные переговоры с киевским «Динамо», за один день согласовали все условия арендного соглашения с игроком, его агентами и украинской командой.. Эрик присоединится к команде на этой неделе, когда прибудет из Южной Америки», – сообщил Якубович.

Рамирес присоединился к «Динамо» в июле 2021 года, когда перебрался в Украину из чемпионата Словакии, однако так и не сумел побороться за место в стартовом составе. За последние четыре года венесуэльский форвард играл в аренде за команды Испании, Словакии, Колумбии и Аргентины.

По теме:
Дело в тренере. Известно, почему Бущан покинул клуб и перешел в Полесье
Бразильцы назвали цену. Шахтер и Гремио продолжают торговаться по Меку
Милан согласился отпустить игрока, которого наказал за нежелание ехать в рф
Динамо Киев чемпионат Чехии по футболу Богемианс Прага Эрик Рамирес трансферы трансферы УПЛ аренда игрока
Николай Титюк Источник
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Виталий КВАРЦЯНЫЙ: «Зачем Довбику это было делать, не понимаю»
Футбол | 09 сентября 2025, 07:42 2
Виталий КВАРЦЯНЫЙ: «Зачем Довбику это было делать, не понимаю»
Виталий КВАРЦЯНЫЙ: «Зачем Довбику это было делать, не понимаю»

Бывший тренер – о действиях Артема в матче против Франции

Топовый Ферстаппен, новая драма Макларена, посредственность Феррари
Авто/мото | 09 сентября 2025, 09:30 4
Топовый Ферстаппен, новая драма Макларена, посредственность Феррари
Топовый Ферстаппен, новая драма Макларена, посредственность Феррари

Гонка в Монце в рамках Гран-при Италии снова не прошла без интересных событий

Лунин принял категорическое решение. Он отказался играть с украинцами
Футбол | 09.09.2025, 07:10
Лунин принял категорическое решение. Он отказался играть с украинцами
Лунин принял категорическое решение. Он отказался играть с украинцами
Лионель СКАЛОНИ: «Я говорил об этом с Месси, но...»
Футбол | 09.09.2025, 11:13
Лионель СКАЛОНИ: «Я говорил об этом с Месси, но...»
Лионель СКАЛОНИ: «Я говорил об этом с Месси, но...»
Азербайджан – Украина. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026
Футбол | 09.09.2025, 11:17
Азербайджан – Украина. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026
Азербайджан – Украина. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Янник Синнер – Карлос Алькарас. Прогноз и анонс на финальный матч US Open
Янник Синнер – Карлос Алькарас. Прогноз и анонс на финальный матч US Open
07.09.2025, 20:45 1
Теннис
Отбор ЧМ. Германия одержала первую победу, Словакия с трудом взяла 3 очка
Отбор ЧМ. Германия одержала первую победу, Словакия с трудом взяла 3 очка
07.09.2025, 23:43 3
Футбол
Олимпийская чемпионка по биатлону во второй раз стала мамой
Олимпийская чемпионка по биатлону во второй раз стала мамой
08.09.2025, 10:39
Биатлон
Йожеф САБО: «Этот украинец уже отыграл свое, пора заканчивать»
Йожеф САБО: «Этот украинец уже отыграл свое, пора заканчивать»
08.09.2025, 07:08 15
Футбол
Революция в футболе? В FIFA утвердили новое правило офсайда
Революция в футболе? В FIFA утвердили новое правило офсайда
08.09.2025, 09:27 38
Футбол
Йожеф САБО: «Игроки сборной просто «плавили» тренера. Атмосфера изменится»
Йожеф САБО: «Игроки сборной просто «плавили» тренера. Атмосфера изменится»
09.09.2025, 06:55 1
Футбол
Владелец Ноттингема шокировал Зинченко своим заявлением об Украине и россии
Владелец Ноттингема шокировал Зинченко своим заявлением об Украине и россии
08.09.2025, 06:15 27
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Легенда Динамо подписал контракт с Полесьем
ОФИЦИАЛЬНО. Легенда Динамо подписал контракт с Полесьем
08.09.2025, 14:48 27
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем