ВИДЕО. Депай, забив Литве, стал лучшим бомбардиром Нидерландов в истории

В воскресенье, 7 сентября, проходит матч 6-го тура квалификации чемпионата мира между сборными Литвы и Нидерландов.

Встречу принимает «Стадион имени С. Дарюса и С. Гиренаса» в Каунасе. Стартовый свисток прозвучал в 19:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На 11-й минуте матча счет открыл нападающий Нидерландов Мемфис Депай. Этот гол для него стал 51-м за сборную, благодаря чему он стал ее лучшим бомбардиром в истории.

Лучшие бомбардиры в истории сборной Нидерландов:

51 – Мемфис Депай

50 – Робин ван Перси

42 – Клаас-Ян Хунтелаар

40 – Патрик Клюйверт

37 – Деннис Бергкамп

37 – Арьен Роббен

❗️ ВИДЕО. Депай, забив Литве, стал лучшим бомбардиров Нидерландов в истории