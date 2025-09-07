Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат мира
07 сентября 2025, 20:06 | Обновлено 07 сентября 2025, 20:44
ВИДЕО. Депай, забив Литве, стал лучшим бомбардиром Нидерландов в истории

Мемфис забил 51-й гол в составе сборной Нидерландов

Getty Images/Global Images Ukraine. Мемфис Депай

В воскресенье, 7 сентября, проходит матч 6-го тура квалификации чемпионата мира между сборными Литвы и Нидерландов.

Встречу принимает «Стадион имени С. Дарюса и С. Гиренаса» в Каунасе. Стартовый свисток прозвучал в 19:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На 11-й минуте матча счет открыл нападающий Нидерландов Мемфис Депай. Этот гол для него стал 51-м за сборную, благодаря чему он стал ее лучшим бомбардиром в истории.

Лучшие бомбардиры в истории сборной Нидерландов:

  • 51 – Мемфис Депай
  • 50 – Робин ван Перси
  • 42 – Клаас-Ян Хунтелаар
  • 40 – Патрик Клюйверт
  • 37 – Деннис Бергкамп
  • 37 – Арьен Роббен

