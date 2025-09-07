ВИДЕО. Депай, забив Литве, стал лучшим бомбардиром Нидерландов в истории
Мемфис забил 51-й гол в составе сборной Нидерландов
В воскресенье, 7 сентября, проходит матч 6-го тура квалификации чемпионата мира между сборными Литвы и Нидерландов.
Встречу принимает «Стадион имени С. Дарюса и С. Гиренаса» в Каунасе. Стартовый свисток прозвучал в 19:00 по Киеву.
На 11-й минуте матча счет открыл нападающий Нидерландов Мемфис Депай. Этот гол для него стал 51-м за сборную, благодаря чему он стал ее лучшим бомбардиром в истории.
Лучшие бомбардиры в истории сборной Нидерландов:
- 51 – Мемфис Депай
- 50 – Робин ван Перси
- 42 – Клаас-Ян Хунтелаар
- 40 – Патрик Клюйверт
- 37 – Деннис Бергкамп
- 37 – Арьен Роббен
❗️ ВИДЕО. Депай, забив Литве, стал лучшим бомбардиров Нидерландов в истории
