Сколько заработала Олейникова за дебютный полуфинал категории WTA 125?

6 сентября украинская теннисистка Александра Олейникова (WTA 202) проиграла Дарьей Семенистой в полуфинале турнира WTA 125 в Монтре, Швейцария.

Для Александры это был дебютный полуфинал на соревнованиях категории WTA 125. За свои выступления в Монтре Олейникова заработала $5,300 и 49 очков.

В Швейцарии Александра успела переиграть Майяр Шериф, Теодору Костович и Симону Вальтерт.

Семенистая в финале сыграет против Майи Хвалиньской. Финалистка получит $8,400, а чемпионка заберет $15,500.