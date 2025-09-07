Сколько заработала Олейникова за дебютный полуфинал категории WTA 125?
Александра уступила Семенистой и не сумела выйти в решающий поединок в Монтре
6 сентября украинская теннисистка Александра Олейникова (WTA 202) проиграла Дарьей Семенистой в полуфинале турнира WTA 125 в Монтре, Швейцария.
Для Александры это был дебютный полуфинал на соревнованиях категории WTA 125. За свои выступления в Монтре Олейникова заработала $5,300 и 49 очков.
В Швейцарии Александра успела переиграть Майяр Шериф, Теодору Костович и Симону Вальтерт.
Семенистая в финале сыграет против Майи Хвалиньской. Финалистка получит $8,400, а чемпионка заберет $15,500.
