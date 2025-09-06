Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ФОТО. Футбольная муза взорвала сеть – минимум одежды, максимум страсти
06 сентября 2025, 04:15
ФОТО. Футбольная муза взорвала сеть – минимум одежды, максимум страсти

Итальянская журналистка Мартина Дотти показала откровенные кадры

ФОТО. Футбольная муза взорвала сеть – минимум одежды, максимум страсти
Instagram. Мартина Дотти

Итальянская футбольная журналистка Мартина Дотти взорвала сеть новыми смелыми фото.

В бордовом купальнике она предстала в образе, который невозможно забыть.

Девушка показала себя во всей красе, собрав более 10 тысяч лайков.

Мартина Дотти уже пробует себя в роли журналистки DAZN на матчах Серии А и считается восходящей звездой футбольного TV.

фото lifestyle девушки чемпионат Италии по футболу
Максим Лапченко
