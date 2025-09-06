ФОТО. Футбольная муза взорвала сеть – минимум одежды, максимум страсти

Итальянская футбольная журналистка Мартина Дотти взорвала сеть новыми смелыми фото.

В бордовом купальнике она предстала в образе, который невозможно забыть.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Девушка показала себя во всей красе, собрав более 10 тысяч лайков.

Мартина Дотти уже пробует себя в роли журналистки DAZN на матчах Серии А и считается восходящей звездой футбольного TV.