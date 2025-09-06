Другие новости06 сентября 2025, 04:15 |
369
0
ФОТО. Футбольная муза взорвала сеть – минимум одежды, максимум страсти
Итальянская журналистка Мартина Дотти показала откровенные кадры
06 сентября 2025, 04:15 |
369
0
Итальянская футбольная журналистка Мартина Дотти взорвала сеть новыми смелыми фото.
В бордовом купальнике она предстала в образе, который невозможно забыть.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua
Девушка показала себя во всей красе, собрав более 10 тысяч лайков.
Мартина Дотти уже пробует себя в роли журналистки DAZN на матчах Серии А и считается восходящей звездой футбольного TV.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 05 сентября 2025, 07:08 7
Украинский вингер не вызван на сентябрьские матчи
Теннис | 06 сентября 2025, 00:45 5
Карлос в трех сетах разобрался с Новаком в полуфинале мейджора в Нью-Йорке
Футбол | 06.09.2025, 04:27
Футбол | 05.09.2025, 20:09
Футбол | 05.09.2025, 07:39
Комментарии 0
Популярные новости
05.09.2025, 08:22 23
04.09.2025, 00:02 1
Бокс
04.09.2025, 15:59 79
04.09.2025, 10:56 204
04.09.2025, 07:03 5
05.09.2025, 19:23 5
04.09.2025, 08:42 2