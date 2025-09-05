Помог Ванат. Жирона – в топ-5 по трансферным расходам Ла Лиги
Клуб активно работал в конце августа
По итогам трансферного окна в Испании Жирона неожиданно поднялась в топ-5 по общему размеру трансферов, хотя еще в первых числах августа у команды не было ни одного новичка.
Главным приобретением Жироны стал форвард Динамо Владислав Ванат, за которого отдали 17 миллионов евро.
Общие расходы клуба минувшим летом составили 29,2 миллиона.
Больше потратили только четыре испанских клуба – Реал (179 миллионов евро), Атлетико (178), Вильярреал (101) и Бетис (75,3).
Лишь одна команда чемпионата не подписала ни одного новичка за деньги – Севилья.
