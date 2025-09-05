Байер нашел нового главного тренера. Уже скоро официальное назначение
Тиаго Мота решил присоединиться к команде Бундеслиги
43-летний итальянский специалист Тиаго Мотта согласился возглавить леверкузенский «Байер».
Об этом сообщает футбольный инсайдер Николо Скира.
Мотта ранее работал с итальянскими клубами «Дженоа», «Специя», «Болонья» и «Ювентус», а также тренировал молодежную команду ПСЖ.
В должности главного тренера он заменит Эрика тен Гага, проработавшего в клубе всего два месяца.
По данным Скиры, Мотта уже согласовал условия личного контракта, и в ближайшие часы его официально представят новым наставником «Баера».
Ранее стало известно, что «Байер» рассматривает возможность пригласить экс-тренера «Тоттенхэма».
