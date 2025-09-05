Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Байер нашел нового главного тренера. Уже скоро официальное назначение
Германия
05 сентября 2025, 16:55 |
Байер нашел нового главного тренера. Уже скоро официальное назначение

Тиаго Мота решил присоединиться к команде Бундеслиги

Байер нашел нового главного тренера. Уже скоро официальное назначение
Getty Images/Global Images Ukraine

43-летний итальянский специалист Тиаго Мотта согласился возглавить леверкузенский «Байер».

Об этом сообщает футбольный инсайдер Николо Скира.

Мотта ранее работал с итальянскими клубами «Дженоа», «Специя», «Болонья» и «Ювентус», а также тренировал молодежную команду ПСЖ.

В должности главного тренера он заменит Эрика тен Гага, проработавшего в клубе всего два месяца.

По данным Скиры, Мотта уже согласовал условия личного контракта, и в ближайшие часы его официально представят новым наставником «Баера».

Ранее стало известно, что «Байер» рассматривает возможность пригласить экс-тренера «Тоттенхэма».

Тен Хаг в Байере: сто тысяч евро в день и отставка после двух туров
ОФИЦИАЛЬНО. Вердер разорвал контракт с украинским футболистом
Украинский тренер сменил должность в Шерифе
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
ivankondrat96
Тіаго Мотта не побоявся такого виклику. Все ж таки треба будувати нову команду
