Байер нашел нового главного тренера. Уже скоро официальное назначение

43-летний итальянский специалист Тиаго Мотта согласился возглавить леверкузенский «Байер».

Об этом сообщает футбольный инсайдер Николо Скира.

Мотта ранее работал с итальянскими клубами «Дженоа», «Специя», «Болонья» и «Ювентус», а также тренировал молодежную команду ПСЖ.

В должности главного тренера он заменит Эрика тен Гага, проработавшего в клубе всего два месяца.

По данным Скиры, Мотта уже согласовал условия личного контракта, и в ближайшие часы его официально представят новым наставником «Баера».

Ранее стало известно, что «Байер» рассматривает возможность пригласить экс-тренера «Тоттенхэма».