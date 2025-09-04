Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Квалификация ЧМ. Стартовые составы Германии, Испании, Нидерландов и Бельгии
Чемпионат мира
04 сентября 2025, 21:23 | Обновлено 04 сентября 2025, 21:36
112
0

Квалификация ЧМ. Стартовые составы Германии, Испании, Нидерландов и Бельгии

В этот игровой день проходит 8 поединков отборочного турнира чемпионата мира

Getty Images/Global Images Ukraine

4 сентября возобновляется квалификация ЧМ-2026 в зоне УЕФА.

Запланировано еще 8 матчей, несколько матчей уже завершилось.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Стали известны стартовые составы команд.

🏆 Квалификация ЧМ-2026. 4 сентября

  • 16:00. Казахстан – Уэльс – 0:1
  • 19:00. Грузия – Турция – 2:3
  • 19:00. Литва – Мальта – 1:1
  • 21:45. Болгария – Испания
  • 21:45. Лихтенштейн – Бельгия
  • 21:45. Люксембург – Северная Ирландия
  • 21:45. Нидерланды – Польша
  • 21:45. Словакия – Германия

Инфографика

Стартовые составы

По теме:
Квалификация ЧМ-2026. Все матчи 4 сентября. Смотреть онлайн LIVE
Грузия – Турция – 2:3. Голевая феерия в Тбилиси. Видео голов и обзор матча
Квалификация ЧМ-2026. Литва на 90+7 минуте спаслась в игре против Мальты
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
