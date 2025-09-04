Квалификация ЧМ. Стартовые составы Германии, Испании, Нидерландов и Бельгии

4 сентября возобновляется квалификация ЧМ-2026 в зоне УЕФА.

Запланировано еще 8 матчей, несколько матчей уже завершилось.

Стали известны стартовые составы команд.

🏆 Квалификация ЧМ-2026. 4 сентября

16:00. Казахстан – Уэльс – 0:1

19:00. Грузия – Турция – 2:3

19:00. Литва – Мальта – 1:1

21:45. Болгария – Испания

21:45. Лихтенштейн – Бельгия

21:45. Люксембург – Северная Ирландия

21:45. Нидерланды – Польша

21:45. Словакия – Германия

Инфографика

Стартовые составы