Квалификация ЧМ. Стартовые составы Германии, Испании, Нидерландов и Бельгии
В этот игровой день проходит 8 поединков отборочного турнира чемпионата мира
4 сентября возобновляется квалификация ЧМ-2026 в зоне УЕФА.
Запланировано еще 8 матчей, несколько матчей уже завершилось.
Стали известны стартовые составы команд.
🏆 Квалификация ЧМ-2026. 4 сентября
- 16:00. Казахстан – Уэльс – 0:1
- 19:00. Грузия – Турция – 2:3
- 19:00. Литва – Мальта – 1:1
- 21:45. Болгария – Испания
- 21:45. Лихтенштейн – Бельгия
- 21:45. Люксембург – Северная Ирландия
- 21:45. Нидерланды – Польша
- 21:45. Словакия – Германия
Инфографика
Стартовые составы
