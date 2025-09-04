Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Вирт назвал качества, которыми Буртник может усилить Динамо
Украина. Премьер лига
04 сентября 2025, 23:59
Тренер тернопольской Нивы отмечает умение защитника играть головой и отдавать длинные передачи

Юрий Вирт

Юрий Вирт, бывший тренер новичка киевского «Динамо» Василия Буртника, в эксклюзивном интервью для Sport.ua назвал качества, которыми центральный защитник может усилить столичный клуб.

– Чем запомнился новичок во время первого сбора?

– Его стихия – единоборства, не боится силовой борьбы, умело действует на «втором этаже». Вот и в последнем матче за «Ниву» сумел нейтрализовать гренадера «Агробизнеса» Максима Войтиховского.

И еще бы я отметил его умение начинать атаку. Сделать точную диагональную передачу метров на 70 – никаких проблем.

Динамо Киев трансферы Нива Тернополь Первая лига Украины трансферы УПЛ Василий Буртник Юрий Вирт
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
