Вирт назвал качества, которыми Буртник может усилить Динамо
Тренер тернопольской Нивы отмечает умение защитника играть головой и отдавать длинные передачи
Юрий Вирт, бывший тренер новичка киевского «Динамо» Василия Буртника, в эксклюзивном интервью для Sport.ua назвал качества, которыми центральный защитник может усилить столичный клуб.
– Чем запомнился новичок во время первого сбора?
– Его стихия – единоборства, не боится силовой борьбы, умело действует на «втором этаже». Вот и в последнем матче за «Ниву» сумел нейтрализовать гренадера «Агробизнеса» Максима Войтиховского.
И еще бы я отметил его умение начинать атаку. Сделать точную диагональную передачу метров на 70 – никаких проблем.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Президент киевского клуба ждет адекватной реакции от Владислава Бленуце
Легенда дал совет молодому боксеру не выходить на украинца