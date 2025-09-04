Вирт назвал качества, которыми Буртник может усилить Динамо

Юрий Вирт, бывший тренер новичка киевского «Динамо» Василия Буртника, в эксклюзивном интервью для Sport.ua назвал качества, которыми центральный защитник может усилить столичный клуб.

– Чем запомнился новичок во время первого сбора?

– Его стихия – единоборства, не боится силовой борьбы, умело действует на «втором этаже». Вот и в последнем матче за «Ниву» сумел нейтрализовать гренадера «Агробизнеса» Максима Войтиховского.

И еще бы я отметил его умение начинать атаку. Сделать точную диагональную передачу метров на 70 – никаких проблем.