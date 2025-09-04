Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ВИДЕО. Филипп БУДКОВСКИЙ: «Могли набирать больше очков. Где-то был нефарт»
Украина. Премьер лига
04 сентября 2025, 09:28
14
0

Нападающий «Зари» поделился впечатлениями от старта сезона

04 сентября 2025, 09:28
14
0
ФК Заря. Филипп Будковский

Украинский нападающий луганской «Зари» Филипп Будкивский поделился впечатлениями от старта сезона 2025/26 в исполнении своей команды.

На старте кампании «Заря» сумела набрать 7 очков в 4 матчах Украинской Премьер-лиги, что позволяет команде идти на 5-м месте в турнирной таблице чемпионата Украины. Также команда вылетела из Кубка Украины, проиграв одесскому «Черноморцу» (0:2) в 1/32 финала.

Сам же Филипп Будкивский провел 5 матчей и отличился 4 забитыми мячами и 1 голевой передачей.

Заря Луганск Филипп Будковский Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Дмитрий Вус Источник: ФК Заря Луганск
