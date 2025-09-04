ВИДЕО. Филипп БУДКОВСКИЙ: «Могли набирать больше очков. Где-то был нефарт»
Нападающий «Зари» поделился впечатлениями от старта сезона
Украинский нападающий луганской «Зари» Филипп Будкивский поделился впечатлениями от старта сезона 2025/26 в исполнении своей команды.
На старте кампании «Заря» сумела набрать 7 очков в 4 матчах Украинской Премьер-лиги, что позволяет команде идти на 5-м месте в турнирной таблице чемпионата Украины. Также команда вылетела из Кубка Украины, проиграв одесскому «Черноморцу» (0:2) в 1/32 финала.
Сам же Филипп Будкивский провел 5 матчей и отличился 4 забитыми мячами и 1 голевой передачей.
ВИДЕО. Филипп БУДКИВСКИЙ: «Могли набирать больше очков. Где-то был нефарт»
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Эрик Рамирес и Самба Диалло планировали бороться за место в стартовом составе «бело-синих»
Президент «Ингульца» поделился мнением о феномене «Кудровки»