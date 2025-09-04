ВИДЕО. Филипп БУДКОВСКИЙ: «Могли набирать больше очков. Где-то был нефарт»

Украинский нападающий луганской «Зари» Филипп Будкивский поделился впечатлениями от старта сезона 2025/26 в исполнении своей команды.

На старте кампании «Заря» сумела набрать 7 очков в 4 матчах Украинской Премьер-лиги, что позволяет команде идти на 5-м месте в турнирной таблице чемпионата Украины. Также команда вылетела из Кубка Украины, проиграв одесскому «Черноморцу» (0:2) в 1/32 финала.

Сам же Филипп Будкивский провел 5 матчей и отличился 4 забитыми мячами и 1 голевой передачей.

ВИДЕО. Филипп БУДКИВСКИЙ: «Могли набирать больше очков. Где-то был нефарт»