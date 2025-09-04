Скрипник провел 140-й матч на тренерском мостике в УПЛ
Коуч Зари ранее возглавлят также команды Ворскла и Металлист 1925
Украинский специалист Виктор Скрипник провел 140-й тренерский матч в УПЛ.
Юбилейной для наставника «Зари» стала игра против СК «Полтава» (4:1) в 4-м туре УПЛ.
За это время команды Скрипника одержали 65 побед, 32 раза сыграли вничью и потерпели 43 поражения. Общая разница мячей: 210–164.
Скрипник возглавлял следующие команды: «Заря» (2019–2022), «Ворскла» (2022–2023), «Металлист 1925» (2023–2024) и снова «Заря» (с 2025).
Во главе «Зари» Скрипник провел 80 поединков: 45 побед, 16 ничьих и 19 поражений, разница мячей: 139–75.
