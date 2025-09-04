Скрипник провел 140-й матч на тренерском мостике в УПЛ

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
04 сентября 2025, 02:23 | Обновлено 04 сентября 2025, 02:38
Коуч Зари ранее возглавлят также команды Ворскла и Металлист 1925

ФК Заря. Виктор Скрипник

Украинский специалист Виктор Скрипник провел 140-й тренерский матч в УПЛ.

Юбилейной для наставника «Зари» стала игра против СК «Полтава» (4:1) в 4-м туре УПЛ.

За это время команды Скрипника одержали 65 побед, 32 раза сыграли вничью и потерпели 43 поражения. Общая разница мячей: 210–164.

Скрипник возглавлял следующие команды: «Заря» (2019–2022), «Ворскла» (2022–2023), «Металлист 1925» (2023–2024) и снова «Заря» (с 2025).

Во главе «Зари» Скрипник провел 80 поединков: 45 побед, 16 ничьих и 19 поражений, разница мячей: 139–75.

Полтава чемпионат Украины по футболу Заря Луганск Виктор Скрипник статистика Украинская Премьер-лига Полтава - Заря Ворскла Полтава Металлист 1925
Николай Степанов Источник: Украинская Премьер-лига (УПЛ)
